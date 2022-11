Sallai nach schwerer Augenverletzung: "Bin wieder da!"

Der Freiburger Offensivspieler Roland Sallai hat sich nach seiner schweren Augenverletzung in der 3. Liga zurückgemeldet - und hofft bis zur WM-Pause auf Kurzeinsätze in Europa League und Bundesliga.

Lukas Kübler, Daniel-Kofi Kyereh und Lucas Höler haben in dieser Saison schon durch Drittliga-Einsätze nach Verletzungen den Weg zurück in den Bundesliga-Kader der Freiburger gefunden. Nun könnte Roland Sallai der nächste sein.

Nach seiner Augenbodenfraktur im Spiel in Leverkusen, die operativ behandelt werden musste, gehörte der ungarische Nationalspieler am Sonntag zur Startelf des SC Freiburg II gegen den VfB Oldenburg. Und Sallai (kicker-Note: 2,0) war an dem 1:0-Sieg entscheidend beteiligt, da er in der 63. Minute den Foulelfmeter herausgeholt hatte, den Top-Torjäger Vincent Vermeij anschließend versenkte.

Eigentlich hätte der 25-Jährige da schon gar nicht mehr auf dem Platz stehen sollen, da für das Comeback nur eine Halbzeit abgesprochen war. Es wurden letztlich knapp 80 Minuten. "Man hat auch gemerkt, dass er genau das braucht, was er bekommen hat, ein Stück weit Rhythmus", sagte SC II-Trainer Thomas Stamm. "Er hat sich reingesteigert wurde besser."

Sallai "war ganz tief unten"

"Ich bin wieder da", freute sich Sallai. "Ich war ganz tief unten, und will jetzt so stark wie möglich zurückkommen. Ich habe eine schwierige Zeit hinter mir und bin einfach nur froh, ohne Probleme spielen zu können."

Das einzige, was ihn ein bisschen "genervt" habe, war die Gesichtsmaske, die ab und zu verrutscht sei. "Ich bin sehr zufrieden mit der ganzen Mannschaft und mit mir", erklärte der Ungar. "Für mich ist es immer Spaß, egal wo ich spiele, Hauptsache ich bin auf dem Platz." Zumal ihm die Ärzte erklärt hätten, dass er sein Auge beinahe verloren hätte. Dank ihrer guten Arbeit und auch der Betreuung durch die Physiotherapeuten kann Sallai jetzt wieder optimistisch im wahrsten Sinne des Wortes nach vorn blicken.

Verletzt hatte er sich Anfang September, danach verpasste er nicht nur viele Bundesliga-Spiele, sondern auch alle Europa-League-Partien. Beim letzten Spiel der Gruppenphase in Baku bei Qarabag Agdam (Donnerstag, 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker), das angesichts der vorzeitigen Qualifikation fürs Achtelfinale für die Freiburger sportlich bedeutungslos ist, hofft er nun zumindest auf einen Kurzeinsatz. "Das wäre schön", so Sallai. "Ich habe schon mit dem Trainer darüber geredet. Ich hoffe, ich kann im Kader sein und zehn bis 15 Minuten spielen." Für viel mehr würde es wohl nach seinem längeren Drittliga-Einsatz noch nicht reichen.

Auch noch Länderspiele mit Ungarn in diesem Jahr?

Er müsse sich noch "Fitness zurückholen" und würde selbst sagen, dass er etwa bei 80 Prozent sei. "Aber dieses Spiel hat mir geholfen", erklärte Sallai nach dem Sieg gegen Oldenburg. "So kennen wir ihn, sehr spielfreudig, er hat mit Ball immer wieder Lösungen und ein gutes Eins-gegen-eins", lobte Trainer Stamm. "Er hat sich extrem gut eingebracht, das hat mich nicht verwundert, weil ich das in den Profispielen auch sehe. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, das in der 3. Liga genauso anzunehmen."

Obwohl Ungarn nicht bei der WM dabei ist, könnte es für Sallai auch nach dem letzten Ligaspiel des Jahres der Freiburger gegen Union Berlin noch weitergehen. Seine Nationalmannschaft hat noch zwei Freundschaftsspiele in Luxemburg und gegen Griechenland abgemacht. Auch da wäre Sallai gerne dabei - und würde auf eine Urlaubswoche verzichten. Denn: "Hauptsache ich bin auf dem Platz."