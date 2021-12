Sallai, Keitel, Demirovic? Wo Streich umstellen könnte

Die Leistungen waren zwar weitgehend gut, unterm Strich stehen jedoch drei Niederlagen in Serie für den so furios gestarteten SC Freiburg. Für das Spiel am Sonntag in Mönchengladbach könnte Christian Streich vor allem in diesen Bereichen umstellen.

Von Beginn an oder als Joker? Christian Streich (re.) mit Ermedin Demirovic. imago images/Laci Perenyi