Salihamidzics ungewöhnliche Verteidigung für Nagelsmann

Nach Bayerns schlechtestem Bundesliga-Start seit zwölf Jahren steht Trainer Julian Nagelsmann im Fokus. Hasan Salihamidzic verteidigte dessen Rotation beim 2:2 gegen Stuttgart.

Hasan Salihamidzics Gemütszustand am Sonntagvormittag war "nicht so gut", und doch will er nach dem dritten Bundesliga-Remis des FC Bayern hintereinander "nicht schwarzmalen": Mit aller Macht versuchte der Sportvorstand im "Sport1-Doppelpass", keine Krisenstimmung rund um den Rekordmeister aufkommen zu lassen.

Die Bundesliga-Zahlen entsprechen gerade allerdings eindeutig nicht den Erwartungen beim Titelverteidiger, auch wenn er vor den Sonntagsspielen Spitzenreiter ist: 2010/11 standen die Bayern nach sechs Spieltagen letztmals schlechter da als nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart am Samstag. "Uns fehlen vier Punkte", findet Salihamidzic angesichts der Heim-Remis gegen Gladbach und Stuttgart, das 1:1 bei Union Berlin bewusst ausklammernd.

"Der Trainer hat die Mannschaft ein bisschen sehr verändert - was auch okay war"

Während gegen die Borussia aber noch unzählige Chancen herausgespielt worden waren, wirkte das Bayern-Spiel am Samstag wenig mitreißend. "Gestern war es einfach zu wenig. Das ist nicht unser Anspruch. Wir müssen zuhause attraktiver spielen. Wir müssen unsere Zuschauer auch zufriedenstellen."

Welche Rolle spielte dabei Nagelsmanns große Rotation, der im Vergleich zum 2:0-Sieg bei Inter Mailand gleich sechs Startelfwechsel vorgenommen hatte? "Ich habe schon gesehen, dass wir wieder nicht so richtig drin sind", sagte Salihamidzic und sprach von "ein bisschen Sand im Getriebe". Dennoch verteidigte er Nagelsmanns Personalauswahl.

"Der Trainer hat die Mannschaft ein bisschen sehr verändert, was auch okay war. Wir hatten nach dem Champions-League-Spiel viele Spieler, die es auch verdient hatten zu spielen", so der Sportvorstand. "Der Trainer muss natürlich auch viele zufriedenstellen." Dieses "Fingerspitzengefühl" entwickle Nagelsmann derzeit: "Er findet gerade seinen Stil. So einen Kader hat er noch nicht gehabt."

"Lieber einmal mehr Unentschieden als schlechte Stimmung"

Salihamidzic stärkt Nagelsmann bei diesem "Lernprozess" demonstrativ den Rücken - mit einer ungewöhnlichen Ansage: Im Zweifel stünden Resultate an zweiter Stelle. "Das habe ich ihm auch gesagt: Es ist mir lieber, einmal mehr Unentschieden zu spielen, als dass wir schlechte Stimmung und viele unzufriedene Spieler zu haben."

Und so ist das 2:2 gegen den VfB für Salihamidzic nichts weiter als ein "Ausrutscher". Ein Ausrutscher allerdings, der Nagelsmann noch etwas stärker unter Beobachtung der Öffentlichkeit gestellt hat.