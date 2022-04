Salihamidzic schließt Lewandowski-Verkauf im Sommer aus

Auch am Rande der Meisterfeier wollte sich Robert Lewandowski noch nicht klar zu seiner Zukunft äußern. Anders einen Tag später Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Will sich noch (mindestens) ein Jahr an Robert Lewandowski erfreuen: Hasan Salihamidzic (li.). IMAGO/Sven Simon

"Es ist nicht so einfach für mich", hatte ein nachdenklicher Lewandowski am Samstagabend durchblicken lassen, als er eigentlich gerade dabei war, Bayerns zehnte Meisterschaft in Serie zu feiern. "Bald passiert etwas", kündigte der Pole zumindest an. Etwa ein Wechsel zum FC Barcelona, über den zuletzt spekuliert wurde?

Dazu äußerte sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag bei "Sky90" überraschend deutlich. Auf die Frage, ob er denn ausschließen könne, dass Lewandowski die Bayern 2022 verlässt, antwortete der 45-Jährige zweimal unmissverständlich: "Ja."

Lewandowskis laufender Vertrag gilt noch bis Sommer 2023, weshalb die Bayern laut Salihamidzic jetzt "Zeit haben, darüber zu reden, was danach ist." Danach würde der Weltfußballer dem FCB allerdings keine Ablöse mehr einbringen - anders als in diesem Sommer, in dem der FC Bayern ab Geboten von 40 Millionen Euro laut kicker-Informationen zumindest gesprächsbereit sein soll.