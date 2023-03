Salihamidzic schimpft: "Haben alles vermissen lassen"

1:2-Niederlage in Leverkusen, Tabellenführung weg: Der FC Bayern geht mit einem Negativ-Erlebnis in die Länderspielpause. Während sich Julian Nagelsmann wunderte, schimpfte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Nach vier Siegen in Serie gehen die Bayern mit einer 1:2-Niederlage in Leverkusen in die Länderspielpause - und sind damit die Tabellenführung los. "Außer die letzten zehn Minuten waren wir die schlechtere Mannschaft", begann Trainer Julian Nagelsmann seine Analyse bei DAZN. Zunächst führte seine Mannschaft trotzdem zur Pause nach einem Treffer von Joshua Kimmich mit 1:0 - was allerdings auch der einzige Torschuss des Rekordmeisters in Hälfte eins war.

"Insgesamt waren wir heute irgendwie träge"

Sein Team habe gerade im ersten Durchgang "viel alleine gemacht, viel alleine gepresst, sehr viel alleine freigelaufen", einfach zu "wenig Power" auf das Feld gebracht. Nagelsmann wunderte sich etwas, denn eigentlich "haben wir in den letzten Wochen gute Schritte nach vorne gemacht" und meinte damit "die Paarung von Emotion und Qualität". Dieses Bündelung konnten die Münchner in Leverkusen erst in der unmittelbaren Schlussphase zeigen. Bayers Keeper Lukas Hradecky stand dort aber dem Ausgleich mehrfach im Weg. "Insgesamt waren wir heute irgendwie träge", bemängelte Nagelsmann.

Auch der Spielaufbau gefiel dem Coach überhaupt nicht, denn es gab "kaum Phasen mit drei, vier Pässen am Stück". Die Zweikampfquote in der Offensive war ein weiterer Punkt auf Nagelsmanns Mängelliste. Einige Spieler hätten gar eine "Null-Prozent-Quote" aufgewiesen. "Es war einfach nicht gut und wir haben verdient verloren", schloss Nagelsmann sachlich.

Salihamidzic schmipft

Sportvorstand Hasan Salihamidzic formulierte seinen Unmut über die dritte Saisonniederlage direkter: "Das war das nicht das, was Bayern München bedeutet. Wir haben alles vermissen lassen. Haben uns von einer Mannschaft, die am Donnerstag noch gespielt hat, überrennen lassen." Der ehemalige Profi war kaum zu bremsen und legte nach: "So wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so wenig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt."

Im zweiten Durchgang kam immerin mit der Hereingabe von Kingsley Coman und Jamal Musiala (46. Minute, Dreifach-Wechsel mit Serge Gnabry) etwas mehr Schwung ins Münchner Spiel, gefährlich wurde es - abgesehen von den letzten zehn Minuten - aber nur nach Musialas Solo kurz vor dem entscheidenden zweiten Elfmeter-Gegentor (68.). Meist hatte die Werkself im kompakten 3-4-3 keine größeren Probleme, die Versuche des Rekordmeisters abzuwehren.

Für Kapitän Thomas Müller, der in den Planungen von Bundestrainer Hansi Flick vorerst keine Rolle spielt und somit ebenso wie Leroy Sané während der Länderspielpause in München bleiben wird, war nach der Niederlage klar, dass die Bayern "in der Bundesliga nicht da stehen, wo wir stehen sollten" - sondern "nur" auf Platz zwei. Deshalb müsse man sich "schon einige Fragen stellen".

Doch schon im ersten Spiel nach der Länderspielpause haben die Bayern die Chance, die Verhältnisse in der Liga wieder geradezurücken. Am Abend des 1. April steht nämlich das Topspiel gegen den BVB in der Allianz-Arena an - ein möglicherweise richtungsweisendes. "Wir müssen auf jeden Fall gewinnen, sonst wird es schwierig, die Meisterschaft zu holen", fordert deshalb Nagelsmann.