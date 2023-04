Salihamidzic: "Keine Hoffnung" bei Tuchels Wunsch-Assistenten Barry

Thomas Tuchel muss wohl noch länger auf seinen Wunsch-Assistenten Anthony Barry warten - falls sich der FC Bayern überhaupt mit dem FC Chelsea einig wird.

Als Hasan Salihamidzic vor der Reise nach Manchester am Ostermontag am Münchner Flughafen den Journalisten Rede und Antwort stand, war er bei einem Thema kürzer angebunden als bei Erling Haaland, Pep Guardiola & Co. Und was der Sportvorstand des FC Bayern dann sagte, waren keine guten Nachrichten für Thomas Tuchel.

Der neue Trainer des deutschen Rekordmeisters hatte es bei seiner Vorstellungspressekonferenz vor mehr als zwei Wochen als "absoluten Wunsch" bezeichnet, dass nach Arno Michels und Zsolt Löw auch Anthony Barry als sein Co-Trainer nach München kommt. Tuchel hatte sich "zuversichtlich" gegeben und sogar prophezeit: "Mit den drei Assistenten werden wir nächste Woche beginnen."

Daraus wurde nichts, und inzwischen ist offenbar fraglich, ob es überhaupt noch dazu kommen wird. Denn weiterhin lässt der FC Chelsea Barry nicht ziehen. "Wir sind in Gesprächen, aber da gibt es nichts Neues", sagte Salihamidzic am Montag knapp, meinte dann aber auf die Nachfrage, ob Hoffnung in Sicht sei: "Keine Hoffnung." Weiter äußerte er sich nicht.

Inzwischen ist Lampard wieder Chelsea-Trainer, der Barry einst geholt hatte

Tuchel hatte Barry während der gemeinsamen Zeit an der Stamford Bridge zwischen Januar 2021 und September 2022 schätzen gelernt. Der 36-jährige Engländer, der im Sommer 2020 zum Klub gestoßen war, war auch nach Tuchels Aus geblieben und hatte zuletzt zu Graham Potters Trainerteam gehört. Der Tuchel-Nachfolger hatte kurz vor seiner Freistellung in der vorvergangenen Woche selbst in höchsten Tönen von Barry gesprochen, aber auch erklärt, dass dieser wegen der Verhandlungen mit Bayern "im Moment nicht bei uns ist".

Inzwischen ist Frank Lampard - interimsweise bis zum Sommer - wieder Chelsea-Trainer, der Barry 2020 geholt hatte. Ob dessen Rückkehr Einfluss auf die Gespräche hat, ist unklar; ebenso, welche Rolle ein mögliches Champions-League-Halbfinale zwischen beiden Klubs spielt. Barry ist neben seiner Tätigkeit in London auch Teil von Roberto Martinez' Trainerteam in der portugiesischen Nationalmannschaft, wie zuvor schon in der belgischen.