Salihamidzic "hätte gerne weitergemacht" - und lädt Nagelsmann ein

Nach der Bekanntgabe seiner Entlassung als Sportvorstand stellte sich Hasan Salihamidzic ein letztes Mal den Medien. Ein mutiger, sympathischer und dennoch skurriler Auftritt.

Es spielten sich denkwürdige Szenen in den Katakomben des Rhein-Energie-Stadions ab. Die Spieler durften nach der Meisterehrung zunächst nicht mit den Medien reden, wurden in die Kabine zitiert. Dort offenbarte ihnen Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer die Entlassung von Vorstandsboss Oliver Kahn und Salihamidzic. Während Kahn nicht mehr im Stadion weilte, sprach Salihamidzic zum Team, aus der Kabine war Applaus zu hören.

Salihamidzic lobt die Bayern unter Trainer Nagelsmann

Danach stellte er sich und zeigte dabei eine erstaunliche Diskrepanz zwischen seinen Ansichten und dem, was diese Mannschaft trotz Titel zuletzt geleistet hat. "Ich bin stolz auf die Truppe, die Jungs haben es hervorragend gemacht. Heute hat man den wahren Charakter der Mannschaft gesehen", sagte er anfangs pathetisch.

Die Wahrheit? Die Bayern traten lange nicht wie ein Meister auf, ein genialer Moment von Jamal Musiala rettete den Sieg und die Schale. "Ich war eigentlich darauf eingestellt, den Dortmundern zu gratulieren", gab der gerade erst geschasste Sportvorstand zu und legte nach: "Menschlich tut es mir leid, aber unsere Jungs haben es verdient, weil sie in der Hinrunde großartige Leistungen gebracht haben als die beste Mannschaft Europas. Sie hat ganz viele Tore geschossen, guten offensiven Fußball gespielt."

Salihamidzic: "Mir ist die Trennung am schwersten gefallen"

Das stimmt in Ansätzen, die großen Spiele in Europa und auch in der Liga kommen aber im Frühjahr. Salihamidzic gab immerhin die Probleme seit Jahresbeginn zu, erinnerte dabei an den von ihm entlassenen Julian Nagelsmann: "Wir waren alle traurig, als er gehen musste, auch ihm gratuliere ich heute, das gehört sich so. Mir ist die Trennung am schwersten gefallen. Julian war drei Viertel der Saison dabei, deshalb ist er herzlich zur Party eingeladen, er hat es verdient." Kaum vorstellbar, dass Nagelsmann diese Einladung annimmt.

Salihamidzic betonte immer wieder die Klasse des Kaders, Qualität, Charakter und Willensstärke und wusch damit seine Arbeit rein. Die sportlichen Darbietungen bewiesen oft genug das Gegenteil. Dennoch akzeptiere er seine Freistellung. "Ich hätte gerne weitergemacht, weil ich mit dieser Mannschaft nochmal die Champions League gewinnen wollte. Diese Mannschaft ist richtig gut."

Ich habe gute Gespräche mit Uli Hoeneß und Herbert Hainer gehabt, möchte der Freund des FC Bayern bleiben. Hasan Salihamidzic

Ob sie das kommende Saison beweisen kann und darf? Noch ist ungewiss, wie groß der Umbruch sein wird und was Trainer Thomas Tuchel aus diesem Team mit einer langen Vorbereitung herausholen kann. Salihamidzic wird es aus der Ferne verfolgen: "Der FC Bayern steht über allem. Ich habe gute Gespräche mit Uli Hoeneß und Herbert Hainer gehabt, möchte der Freund des FC Bayern bleiben. Wir haben viele schwierige Situationen, aber auch gute gehabt. Ich bedanke mich für die letzten sechs Jahre."

Sagte es und machte sich auf zum Flieger und zur Meisterparty der Bayern.