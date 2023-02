Salihamidzic fordert "Aktivität, Energie, Aggressivität, Mentalität"

Es ist der Knaller im Achtelfinale: Der FC Bayern fordert Paris Saint-Germain. Vor dem Abflug formulierte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic klare Erwartungen an das Team.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. AFP via Getty Images

"Ich denke, ganz Europa freut sich auf das Spiel", sagte Salihamidzic am Münchner Flughafen kurz vor dem Abflug der Bayern-Delegation in die französische Hauptstadt, wo die Elf von Trainer Julian Nagelsmann am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei PSG antritt. "Es sind die Highlights im Leben eines jeden Fußballers."

Von dem ständigen Personalpoker um die zuletzt angeschlagenen PSG-Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé - die aber im offiziellen Spieltagskader stehen - lässt sich Salihamidzic nicht beirren. "Das ist jetzt kein Thema für mich", sagte der 46-Jährige, "wir tun alle gut daran, uns auf unsere Mannschaft zu konzentrieren." Vielmehr sei es für die Zuschauer umso besser, "wenn alle Topstars dabei sind und sich auf höchstem Niveau messen können".

Für den Auftritt im Prinzenpark forderte Salihamidzic vom Team "Aktivität, Energie, Aggressivität und Mentalität". Diese Charaktereigenschaften habe die Bayern-Spielern bereits vor der WM-Pause ausgezeichnet: "Das haben wir besonders in der Hinrunde in den letzten Spielen bei unseren zehn Siegen gezeigt, das müssen wir jetzt auch wieder auf den Platz bringen."

"Für den Trainer, für die Spieler, für den Klub - für uns alle ist das Spiel sehr wichtig"

Salihamidzic trat die Reise mit einer "großen Vorfreude" an: "Wir haben Respekt, aber keine Angst", sagte er. Einen Favoriten wollte er nicht benennen. "Die Chancen stehen 50:50", sagte er. Eine Wiederholung des heftigen K.-o.-Schlags vom Vorjahr im Viertelfinale gegen den Underdog FC Villarreal soll es aber nicht geben: "Für den Trainer, für die Spieler, für den Klub - für uns alle ist das Spiel sehr wichtig", betonte Salihamidzic.