Salihamidzic: "Ein Spiel, das ein Finale sein könnte"

Vor dem Abflug nach Manchester sprach Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic über die Stärken des Gegners ManCity. Natürlich ging es nicht zuletzt um Pep Guardiola und Erling Haaland.

Das Wort fiel mehrfach: "Mutig" müsse man gegen Manchester City sein, forderte Hasan Salihamidzic immer wieder. "Wir wissen, was die Jungs (von ManCity, Anm. d. Red.) können, aber wir wissen genauso, was wir können", sagte der 46-Jährige am Montagnachmittag. "Sie pressen sehr gut mit viel Energie. Morgen müssen alle einen sehr guten Tag haben."

Schließlich sei es, und damit hatte er recht, "ein Spiel, das ein Finale sein könnte". Weil es aber nur das Viertelfinale ist, werden die Münchner nach dem Auswärtsspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) noch eine zweite Gelegenheit bekommen, den Skyblues auf größter Bühne wehzutun. Acht Tage später (19. April) muss schließlich der englische Tabellenzweite nach München reisen.

Er ist einer der besten Stürmer der Welt. Hasan Salihamidzic über Erling Haaland

"Wir freuen uns darauf, Pep wiederzusehen", sagte der Münchner Sportvorstand, und angesprochen darauf, dass Guardiola ja bekannt dafür ist, sich in großen Spielen auch mal zu "vercoachen", wollte er tunlichst keine Spitzen verteilen. "Wir wissen natürlich nicht, was Pep macht", sagte er lediglich.

Dass Erling Haaland dabei im Mittelpunkt stehen wird, versteht sich von selbst. "Er ist einer der besten Stürmer der Welt. Man muss sehr aufmerksam sein, eine gute Mannschaftsleistung bieten und auch individuell einen guten Tag haben", beschrieb Salihamidzic vage eine mögliche Strategie gegen den Norweger.

Auch wenn Trainingseinheiten unter dem eigenen neuen Coach Thomas Tuchel aus Termingründen rar gesät sind, will Salihamidzic schon eine Entwicklung erkannt haben: "Wir haben einige Abläufe so langsam reinbekommen." Inwiefern diese greifen, wird sich am Dienstagabend beim größtmöglichen Stresstest zeigen.