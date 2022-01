Salihamidzic bestätigt Diskussion über Spielverlegung gegen Gladbach

Der FC Bayern München hat angesichts der aktuellen Corona-Fälle im Profikader eine Verlegung des Rückrunden-Auftakts am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach erörtert. Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte entsprechende Überlegungen.

"Wir haben aktuell zehn Feldspieler und zwei Torhüter. Deshalb machen wir uns Gedanken, wie wir das Spiel bestreiten können und haben die Situation mit der DFL diskutiert", sagte Salihamidzic am Mittwoch. In den jüngsten Tagen sind beim Rekordmeister acht Profis positiv auf das Corona-Virus getestet worden - am Mittwoch kam Alphonso Davies hinzu. Der kanadische Nationalspieler befindet sich in häuslicher Isolation, dem 21-Jährigen "geht es gut", teilte der FCB mit.

Salihamidzic: "Es sieht so aus, dass wir spielen"

Eine Verlegung des 70er-Jahre-Klassikers, der am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) angepfiffen werden soll, wird es aber wohl nicht geben. "Es gibt dazu ein Regelwerk, an das wir uns wie alle anderen auch halten werden", bemerkte Salihamidzic zur DFL-Spielordnung in der Corona-Pandemie. In dieser ist geregelt, dass "mindestens 16 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen" müssen. Ist dies nicht der Fall, kann der betroffene Verein einen Antrag auf Spielverlegung stellen. "Es sieht so aus, dass wir spielen, und dann werden wir auch in das Spiel gehen, um es zu gewinnen", merkte Bayerns Sportvorstand an.

Bereits zuvor hatte Gladbachs Manager Max Eberl auf der Spieltags-Pressekonferenz berichtet, dass der FC Bayern das Spiel "gerne absetzen würde". In dieser Sache habe er sowohl mit Salihamidzic als auch mit der DFL bereit Kontakt aufgenommen. "Das ist nicht unsere Thematik", sagte Eberl aber.

Am Mittwochvormittag meldete sich zur ersten Einheit der Bayern auch Niklas Süle ab, der Nationalverteidiger verließ nach dem Corona-Test das Gelände an der Säbener Straße. Zudem konnte Leon Goretzka wegen Kniebeschwerden nur individuell trainieren: "Goretzka hat seit fünf Wochen nicht gespielt. Bei Süle wissen wir auch nicht, ob er spielen könnte. Er hat Rückenprobleme", berichtete Salihamidzic.

