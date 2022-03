Salger kehrt zum 1. FC Köln zurück

Stephan Salger kehrt im Sommer zum 1. FC Köln zurück. In der U 21 soll der 32-jährige Verteidiger seine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben.

"Für mich schließt sich im Sommer ein Kreis, weil ich im letzten Abschnitt meiner Karriere wieder zum FC zurückkehre. Es ist, als würde ich nach Hause kommen", wird Salger in einer Mitteilung des FC zitiert. Elf Jahre nach seinem letzten FC-Pflichtspieleinsatz geht er ans Geißbockheim zurück, wo sein Vertrag bis Sommer 2025 laufen wird.

Salger wurde in Düren geboren und im FC-Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet, mit der U 19 der Kölner wurde er Westdeutscher Meister (2007/08) und bestritt acht Pflichtspieleinsätze für die Profis (fünf in der Bundesliga und drei im DFB-Pokal 2010/11). Nach seiner FC-Zeit spielte er für den VfL Osnabrück, Arminia Bielefeld und den TSV 1860 München. Bei den Löwen ist er Stammspieler, kam in der laufenden Saison 27-mal in der 3. Liga zum Einsatz.

"Stephan ist bereits im Winter bei unseren routinemäßigen Planungsgesprächen an uns mit der Absicht herangetreten, aus privaten Gründen in seine Heimat zurückzukehren. Diese haben wir zur Kenntnis genommen, respektiert und bei unseren Planungen Richtung kommende Spielzeit berücksichtigt", erklärte Löwen-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Neben 132 Zweitligapartien und 166 Einsätzen in der 3. Liga absolvierte Salger zwei Partien in der deutschen U-21-Nationalmannschaft.

"Stephan schließt die Lücke, die durch das Karriereende von Marius Laux entstanden ist", sagte Matthias Heidrich, Leiter des FC-Nachwuchsleistungszentrums. "Er hat sportlich eine hohe Qualität und ist in der Defensive flexibel einsetzbar, das macht ihn beides aktuell auch bei 1860 München zu einer festen Größe." Zudem bringe Salger viel Erfahrung mit, die er an die junge Mannschaft weitergeben soll. "Er wird unseren Talenten dabei helfen, auch mit Drucksituationen besser umzugehen", so Heidrich.

Regionalliga West