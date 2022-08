Klassischer Mourinho-Arbeitssieg: Cristante stiehlt den Roma-Stars die Show

Die Roma ist ebenso wie andere italienische Größen wie Milan, Inter oder Lazio erfolgreich in die neue Serie-A-Saison gestartet - und zwar mit überschaubaren Mitteln beim Außenseiter Salernitana um Kapitän Ribery.

Beim Blick auf das offensive Roma-Dreigestirn, bestehend aus Stürmer Abraham, Zaniolo und Neuzugang Dybala, konnte sich der neutrale Zuschauer doch schon einige Aktionen dieser Herrschaften vorstellen. Es sollte aber anders kommen ...

Zwar hatten die Angreifer und auch der ehemalige Juve-Star ihre Szene, sehr selten wurde es allerdings an diesem 1. Spieltag bei Fast-Absteiger US Salernitana wirklich gefährlich. Oft versandeten die Bemühungen früh, lediglich Abraham näherte sich mal an (17. Minute, Block von Gegenspieler und Ex-Römer Fazio). Dybala verfehlte derweil sein Ziel bei einem aussichtsreichen Freistoß (24.), genauso auch Zaniolo kurze Zeit später (26.).

Cristante, Verwaltung, Arbeitssieg

Gegen gut mithaltende und auf Nadelstiche bauende Gastgeber aus der Hafenstadt Salerno südöstlich von Neapel war ein Trumpf die eigene Abwehr um Smalling - weniger die Offensivaktionen. Die Defensive der Roma stand ihren Mann und ließ kaum ernsthaft Gefahr aufkommen oder gar etwas anbrennen.

In der 33. Minute folgte zudem das Tor des Tages: Nach einem Standard versammelten sich viele Spieler beider Mannschaften in und um den Salernitana-Sechzehner, wo über Umwege aus dem Hinterhalt Cristante an die Kugel kam. Der italienische Europameister zog kurzerhand ab und hatte bei seinem verdeckten Schuss auch noch Glück, dass der Ball wohl leicht abgefälscht war. Torwart Sepe hechtete sich jedenfalls vergebens.

In den zweiten 45 Minuten schalteten die durch Mourinhos Anweisungen gesteuerten Giallorossi dann immer mehr in den Verwaltungsmodus. Schön anzuschauen war das nicht, effektiv aber allemal. Auch der eingewechselte Kapitän und ehemalige Bayern-Star Ribery wusste den massiven Riegel nicht zu durchbrechen. So stand am Ende ein klassischer 1:0-Arbeitssieg zu Buche, bei dem neben dem in der Startformation stehenden Dybala auch noch die Neuzugänge Matic und Wijnaldum ihre Debüts feierten.

US Salernitana ist als nächstes bei Udinese Calcio am kommenden Samstag (18.30 Uhr) zu Gast. Das vom "Special One" trainierte Team aus der italienischen Hauptstadt empfängt Aufsteiger US Cremonese erst am Montag (18.30 Uhr) - die nächste Pflichtaufgabe.