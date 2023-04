Candreva in den Schlussminuten! Inter verpasst den Sieg in Salerno

Inter Mailand hat gegen die US Salernitana spät den Sieg aus der Hand gegeben. Weil die Nerazzurri kein zweites Tor nachlegten, war Candrevas Treffer kurz vor Schluss umso bitterer.

Nach dem 1:1 im Pokal gegen Juventus Turin änderte Inter-Trainer Simone Inzaghi seine Startelf auf insgesamt sieben Positionen. Unter anderem rückten Lukaku, der Torschütze gegen Juve, und Gosens in die erste Elf. Beide Protagonisten sollten gleich zu Beginn der Partie gegen Salernitana eine entscheidende Rolle spielen.

Gosens agiert gewohnt offensiv und trifft früh

So war es Lukaku, der nach ersten ausgeglichenen Minuten die erste Chance des Spiels einleitete und einen hohen Ball per Kopf verlängerte. Gosens war eingelaufen und traf aus vollem Lauf von der Strafraumlinie aus ins linke Eck (6.).

Die frühe Führung gab dem Favoriten aus Mailand Oberwasser: Lukaku schoss kurz nach dem Tor nur knapp vorbei (9.), wenig später hatte erneut der auffällige Gosens einen Abschluss per Kopf, der jedoch zu zentral auf Ochoa ging (14.).

Ochoa verhindert das 0:2

An der Dominanz der Nerazzurri änderte sich in der Folge nichts, doch die Qualität der Torchancen sank zwischenzeitlich. Correa änderte dies mit einem Kopfball, den Ochoa gegen seine eigene Laufrichtung stark hielt (32.). Der Schlussmann der Hausherren konnte sich auch in der Folge auszeichnen, etwa als er kurz vor dem Pausenpfiff gerade noch die Beine zusammenzog und so Lukakus Kopfball aus kurzer Distanz glänzend parierte (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren etwas mutiger. Zunächst hatte das jedoch keinen Erfolg, denn die dicken Chancen hatten weiterhin die Nerazzurri. Barella traf den Pfosten (49.) und in einer wahren Chancenflut scheiterten erst Mkhitaryan (63.), dann Dumfries (64.) und schließlich Lukaku und de Vrij (65.). Meist stand der glänzend aufgelegte Ochoa im Weg, bei Lukaku die Latte.

Candrevas kurioser Treffer kostet Inter zwei Punkte

Dass mit Salernitana zu rechnen ist, zeigte Dia, der ebenfalls den Querbalken traf (71.). Die Fahrlässigkeit der Gäste - auch Lautaro Martinez war nach einem Konter nicht erfolgreich - bestrafte in der 90. Minute Candreva: Der Kapitän der Hausherren schlug eine Flanke, die immer länger wurde, über Onana hinwegflog und schließlich im langen Eck landete.