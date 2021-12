Perisic eröffnet den Torreigen: Inter bezwingt Schlusslicht US Salernitana klar

Inter Mailand hat die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht US Salernitana souverän gemeistert. Der Spitzenreiter der Serie A gab sich gegen das chancenlose Ribery-Team keine Blöße.

Inters Alexis Sanchez (li.) und Ivan Perisic trugen sich gegen US Salernitana in die Torschützenliste ein. AFP via Getty Images

Wie zu erwarten übernahm Tabellenführer Inter Mailand sofort die Kontrolle. Barellas Schuss zischte noch knapp über das Tor (3.), nach elf Minuten klingelte es dann erstmals im Kasten von Schlusslicht US Salernitana: Perisic köpfte eine Calhanoglu-Ecke ins Tor.

Inter ließ nicht nach und schnürte das Schlusslicht um Kapitän Ribery hinten ein. Bei der größten Chance scheiterte Dumfries an den Fingerspitzen von Salernitanas Keeper Fiorillo (13.). Die Gäste aus Mailand gingen jedoch leichtfertig mit ihren Gelegenheiten um - das bestraften die Hafenstädter um Ribery fast, weil der Franzose nach einem starken Dribbling Obi auf die Reise schickte und dieser Keeper Handanovic aus kurzer Distanz zu einer starken Fußabwehr zwang (29.).

Dzeko vergibt, Sanchez nicht

Noch vor der Pause fiel jedoch das 2:0 durch Dumfries, der mit Hilfe der Latte einschoss (33.). Dzeko köpfte derweil am leeren Tor vorbei (41.). Inter blieb auch in Hälfte zwei am Drücker. Zunächst scheiterte d´Ambrosio am Pfosten (49.), wenig später fiel das 3:0: Sanchez schloss einen schönen Konter über Dzeko und Calhanoglu cool ab (51.).

Martinez darf auch noch - Schlusslicht vergibt Ehrentreffer

Nach dem nächsten Anstoß passierte auf beiden Seiten wenig, was vor allem an den Narazurri lag. Inter schaltete ein, zwei Gänge zurück, nur Joker Martinez hatte noch eine gute Kopfballgelegenheit nach einer Stunde. Die weiteren Minuten im Spiel liefen weitgehend ohne große Chancen herunter.

Das Inzaghi-Team gewann dennoch ohne Problemen gegen Ribery und Salernitana, das Letzter bleibt: Martinez besorgte cool das 4:0 (77.). Auf der Gegenseite verpasste der eingewechselte Duric die Riesenchance auf den Ehrentreffer, als er aus kürzester Distanz vorbeiköpfte (82.). Besser machte es Gagliardini, der sich als fünfter Inter-Spieler in die Torschützenliste eintrug und den Schlusspunkt besorgte (87.).

Der Ligaprimus aus der Modestadt empfängt am Mittwoch (18.30 Uhr) den FC Turin. Dann kann die Mission Titelverteidigung fortgesetzt werden. Für diese sprechen auch sechs Siege aus den vergangenen sechs Spielen in der Serie A - die vergangenen fünf gewann Inter obendrein ohne Gegentor.