Salahs Tweet und der heimliche Gewinner in Madrid

Heißt der Sieger beider Champions-League-Halbfinals FC Liverpool? Manchester Citys Aus bei Real Madrid dürfte nicht nur Mohamed Salah gefallen.

Dem FC Liverpool gelingt gerade einfach alles - jetzt gewinnt er schon in Spielen, an denen er gar nicht teilnimmt. Zumindest war Real Madrid nicht der einzige Sieger beim 3:1 n.V. gegen Manchester City am Mittwochabend.

Während die Mannschaft von Jürgen Klopp beim 3:2-Comebacksieg in Villarreal das Gefühl der Unbesiegbarkeit weiter verinnerlichte, geht ManCity schwer angeschlagen ins Saisonfinale. Mit Auswirkungen auf das Titelrennen in der Premier League?

Reichen ManCity wirklich "ein oder zwei Tage"?

"Ja, es ist hart für uns, das können wir nicht abstreiten", räumte Pep Guardiola nach dem erneuten Aus im Champions-League-Halbfinale in Madrid ein. "Wir waren so nah dran, ein Champions-League-Finale zu erreichen. Wir werden jetzt Zeit brauchen."

Von "ein oder zwei Tagen" sprach ManCitys Trainer, viel mehr kann er öffentlich aber auch schlecht einplanen: Schon am Sonntag (17.30 Uhr) muss seine Mannschaft den Ein-Punkt-Vorsprung in der Liga gegenüber Liverpool verteidigen, das am Samstagabend (20.45 Uhr) Tottenham empfängt.

Dass seine Profis eine kraftraubende Verlängerung in den Beinen haben, während Klopp in Villarreal am Ende kräfteschonend wechseln konnte, ist noch das kleinste Problem für Guardiola. "Sie sind traurig", sagte der Katalane über sie. "Sie haben den Druck gespürt."

Für einige von ihnen wird die Champions League langsam zum Trauma. Und auch wenn es bei ManCity niemand offen ausspricht: Der Henkelpott war einmal mehr das Saisonziel. "Wir werden wieder aufstehen", kündigte Guardiola zwar an, doch der psychologische Vorteil im Premier-League-Finale liegt nun eindeutig bei den Reds.

Dass deren Finalgegner in der Champions League nun Real Madrid heißt, machte sie erst recht zu einem heimlichen Gewinner am Mittwoch. "Wir haben eine Rechnung zu begleichen", twitterte Mohamed Salah noch in der Nacht angriffslustig. Kein Liverpooler hat das bittere Finale vor vier Jahren (1:3) vergessen; der Ägypter, damals früh von Sergio Ramos aus dem Spiel genommen, am allerwenigsten.

Schon vor ManCitys Rückspiel bei Real hatte Salah floskelfrei erklärt: "Ich will gegen Madrid spielen." Und weil Liverpool gerade eben alles gelingt, klappte am Ende natürlich auch das.