Salah: "Vielleicht gibt uns das einen kleinen Push"

Gegen Inter verloren und trotzdem weiter: Der FC Liverpool hat sich trotz Rückspiel-Niederlage für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert. Mohamed Salah betonte nach der Partie die Chance für sein Team.

"Das Wichtigste ist, dass wir uns für die nächste Runde qualifizierten", sagte Salah nach dem Spiel bei "BT Sport". Er dürfte damit den meisten Liverpooler Fans aus der Seele sprechen: Trotz der 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel an der Anfield Road ist der LFC eine Runde weiter (das Hinspiel gewannen die Reds mit 2:0).

Dass man vor heimischem Publikum mit leeren Händen dastand, dürfte für die Liverpooler allerdings ziemlich ungewohnt sein. Schließlich gingen am Dienstag mit der Niederlage gleich mehrere Serien zu Ende.

Erste Saisonniederlage in Anfield

Zum einen war es die erste Heimniederlage überhaupt für die Reds in der laufenden Spielzeit. Zum anderen verlor Liverpool erstmals nach zuvor zwölf Siegen am Stück. Salah sieht allerdings auch in diesem Ende der Serie etwas Gutes: "Vielleicht gibt uns das einen kleinen Push und erinnert uns, dass wir im Moment vielleicht etwas zu selbstbewusst sind."

Salah im doppelten Pfostenpech

An Selbstbewusstsein mangelte es den Reds nun wirklich nicht: Vor allem nach der Gelb-Roten Karte gegen Alexis Sanchez (63.) war Liverpool deutlich überlegen. Der Ball wollte allerdings nicht über die Torlinie - alleine Salah scheiterte zweimal am Pfosten.

Wenn es diesen "Push" durch eine Niederlage tatsächlich brauchte, so kam er für Liverpool zur rechten Zeit: Das 0:1 hat keine Konsequenzen, die Reds sind in der nächsten Runde und, so Salah, gewillt, eine neue Serie zu beginnen: "Nun müssen wir von Neuem starten, Spiele zu gewinnen."