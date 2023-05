Salah: "Ich bin völlig am Boden zerstört"

Der FC Liverpool verpasst erstmals in einer vollständigen Saison unter Jürgen Klopp die Champions League. Mohamed Salah schreibt sich den Frust von der Seele.

Die letzte kleine Hoffnung platzte am Donnerstagabend. Weil Manchester United das Nachholspiel gegen den FC Chelsea nicht verlor, sondern mit 4:1 gewann, hat der FC Liverpool keine Chance mehr, sich für die Champions League zu qualifizieren. Unabhängig davon, wie das finale Auswärtsspiel bei Absteiger FC Southampton am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ausgeht, werden die Reds die Premier-League-Saison als Tabellenfünfter und damit "nur" mit einem Ticket für die Europa League beenden.

Auch wenn der FA- und League-Cup-Sieger, Vizemeister und Champions-League-Finalist der Vorsaison einen beachtlichen Endspurt hinlegte und Trainer Jürgen Klopp die Europa-League-Qualifikation als "absolut großartig" bezeichnet hatte, ist es Liverpools schlechteste Ligaplatzierung seit dem achten Platz in der Saison 2015/16 - als Klopp erst einige Monate Trainer in Anfield war. Seitdem war er mit den Reds Vierter, Vierter, Zweiter, Erster, Dritter und Zweiter geworden und damit immer in der Königsklasse dabei gewesen.

Schon länger steht fest, dass im bevorstehenden Sommer der wohl größte Kader-Umbruch seit Klopps Anfangszeit vollzogen wird, der sich durch das fehlende Lockmittel Champions League jedoch nicht leichter gestalten wird. Und auch die Topspieler müssen sich an die neue Situation erst einmal gewöhnen, auch wenn sie sich schon seit Monaten angedeutet hatte.

Salah: "Wir haben versagt"

"Ich bin völlig am Boden zerstört", twitterte Torjäger Mohamed Salah am späten Donnerstagabend in einem seiner seltenen öffentlichen Verlautbarungen. "Dafür gibt es absolut keine Entschuldigung. Wir hatten alles, was wir brauchten, um nächstes Jahr in die Champions League zu kommen, und wir haben versagt. Wir sind Liverpool und die Qualifikation für den Wettbewerb ist das absolute Minimum."

Auch 19 Saisontore des Ägypters, der zum dritten Mal in Serie und zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren die 20-Treffer-Marke knacken könnte, reichten Liverpool diesmal nicht. "Es tut mir leid, aber es ist zu früh für einen aufmunternden oder optimistischen Post", schrieb Salah. "Wir haben euch und uns selbst im Stich gelassen."

Die Premier League wird 2023/24 durch Meister Manchester City, Arsenal, Manchester United und Newcastle United in der Champions League vertreten.