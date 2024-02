Sakar löst Vertrag in Leipzig auf - Union ruft

Rechtsverteidigerin Fatma Sakar hat die Konsequenz aus ihren geringen Einsatzzeiten gezogen und ihren Vertrag mit Aufsteiger RB Leipzig am Samstag vorzeitig beendet. Die 24-Jährige hatte in der Vorsaison in der 2. Liga noch regelmäßig gespielt, kam in der laufenden Saison aber nur auf fünf Jokereinsätze. Am Montagvormittag gab der ambitionierte Regionalligist Union Berlin Sakars Verpflichtung bekannt.