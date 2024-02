Sakar löst Vertrag in Leipzig auf

Rechtsverteidigerin Fatma Sakar hat die Konsequenz aus ihren geringen Einsatzzeiten gezogen und ihren Vertrag mit Aufsteiger RB Leipzig vorzeitig beendet. Die 24-Jährige hatte in der Vorsaison in der 2. Liga noch regelmäßig gespielt, kam in der laufenden Saison aber nur auf fünf Jokereinsätze.