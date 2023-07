Saisonstart am Samstag: Der Kalender der Formel-1-Saison 2024

Die Formel 1 hat den Rennkalender für die Saison 2024 veröffentlicht. An den ersten beiden Wochenenden kommt es direkt zu einer Besonderheit.

Am 2. März startet die Formel 1 in die Saison 2024, die insgesamt 24 Rennen beinhaltet. Ein Blick in den Kalender des kommenden Jahres verrät, dass der Auftakt-Grand-Prix in Bahrain auf einen Samstag fällt - gleiches gilt übrigens für das zweite Saisonrennen in Saudi-Arabien am 9. März. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, geschieht dies aufgrund des Ramadan, des muslimischen Fastenmonats.

Das dritte Rennen findet wie gewohnt in Melbourne (Australien, 24. März) statt, ehe es zur nächsten Änderung kommt. Der Grand Prix von Japan, aktuell das siebtletzte Rennen der Saison, wird der vierte Saisonlauf (7. April). Aus besonderem Grund: Nach Suzuka soll erstmals seit 2019 wieder in China gefahren werden, der Formel-1-Tross bleibt somit in Asien. Die Anpassung der Reihenfolge hat das Ziel, den Kalender stärker zu regionalisieren, den logistischen Aufwand zu verringern und die Saison nachhaltiger zu gestalten.

Besserer Ablauf, aber noch nicht perfekt

Daraus folgt wiederum, dass auch die Rennen in Aserbaidschan (15. September) und in Katar (1. Dezember) zu einem anderen Zeitpunkt als in der aktuellen Saison stattfinden. Der neue Kalender soll für einen besseren Ablauf der Rennen in bestimmten Regionen sorgen. Dennoch gibt es weiterhin Große Preise, die mit Hinsicht auf die Logistik wenig Sinn ergeben. So etwa der Grand Prix von Kanada, der zwischen den Rennen in Monaco und Spanien stattfindet. Die Formel 1 dazu: "Als Weltmeisterschaft werden aufgrund klimatischer und vertraglicher Einschränkungen immer Reisen erforderlich sein, die nicht vollständig regionalisiert werden können."

Der Formel-1-Kalender 2024 im Überblick:

29. Februar - 2. März Bahrain (Sakhir)

7. - 9. März Saudi-Arabien (Jeddah)

22. - 24. März Australien (Melbourne)

5. - 7. April Japan (Suzuka)

19. - 21. April China (Shanghai)

3. - 5. Mai Miami

17. - 19. Mai Emilia Romagna (Imola)

24. - 26. Mai Monaco

7. - 9. Juni Kanada (Montreal)

21. - 23. Juni Spanien (Barcelona)

28. - 30. Juni Österreich (Spielberg)

5. - 7. Juli Großbritannien (Silverstone)

19. - 21. Juli Ungarn (Budapest)

26. - 28. Juli Belgien (Spa)

23. - 25. August Niederlande (Zandvoort)

30. August - 1. September Italien (Monza)

13. - 15. September Aserbaidschan (Baku)

20. - 22. September Singapur

18. - 20. Oktober USA (Austin)

25. - 27. Oktober Mexiko (Mexiko City)

1. - 3. November Brasilien (Sao Paulo)

21. - 23. November Las Vegas

29. November - 1. Dezember Katar (Lusail)

6. - 8. Dezember Abu Dhabi (Yas Marina)