Saisonreport 2021/2022: Steigende Erträge und höhere Sichtbarkeit

Die Frauen-Bundesliga erfreut sich steigender Beliebtheit. Das zeigt auch der Saisonreport mit erfreulichen Entwicklungen. Die aktuelle Saison macht Hoffnung auf noch mehr.

Der DFB hat den Report für die Saison 2021/22 in der Frauen-Bundesliga veröffentlicht und zeigt sich mit den Zahlen zufrieden. So liegen die Erträge der Klubs mit mehr als 17 Millionen Euro auf einem neuen Höchstwert. Dem stehen allerdings doppelt so hohe Rekordausgaben von 35 Millionen Euro gegenüber. In der Spielzeit zuvor hatten diese Werte bei etwa 15 Millionen und fast 30 Millionen Euro gelegen.

Die fortschreitende Professionalisierung der Liga bzw. Vereine zeigt auch, dass die Aufwendungen für das Personal im Spielbetrieb mit 1,6 Millionen Euro pro Klub ebenfalls auf einem neuen Höchststand angekommen sind. Unter dem Strich steht ein durchschnittliches Minus von 1,5 Millionen Euro pro Klub. Die Zahlen belegen laut DFB, dass die Männer-Profiklubs "noch stärker in den Frauenfußball investieren" und Fehlbeträge teilweise ausgleichen.

Wegweisend für die Zukunft dürfte vor allem die gesteigerte Sichtbarkeit der Liga sein. "MagentaSport" übertrug in der vergangenen Saison erstmals alle 132 Partien live. Hinzu kamen insgesamt 29 Spiele im Free TV. So erreichte etwa die ARD mit dem Spiel Bayern München versus TSG Hoffenheim eine Reichweite von 1,5 Millionen ZuschauerInnen.

Frauen-Bundesliga hängt Basketball und Eishockey ab

Interessant dabei: Im Report wird darauf verwiesen, dass damit eine bessere Reichweite pro Spiel erzielt wurde als in anderen Sportarten. Während durchschnittlich 160.000 ZuschauerInnen die Spiele sahen, waren es im Basketball (50.000 pro Partie) oder Eishockey (70.000 pro Partie) deutlich weniger. Lediglich Handball hat hier die Nase vorn (620.000 pro Partie).

"Diese Zahlen bestätigen den positiven Trend der Frauen-Bundesliga, die durch die Europameisterschaft in England weiter an Dynamik zunehmen konnte", freut sich die für Frauen- und Mädchenfußball zuständige DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch und sieht einen anhaltenden Trend: "In der laufenden Saison 2022/2023 bricht die Liga schon jetzt alle Rekorde. Bereits am siebten Spieltag konnte die Marke an ZuschauerInnen aus der gesamten vergangenen Saison überboten werden. Diese Entwicklungen unterstreichen einmal mehr das große Potenzial der Liga."

Die Medienrechte für die Spielzeiten 2023/24 bis 2026/27 wurden an "MagentaSport", DAZN, ARD und ZDF sowie "Sport1" vergeben. Die Erlöse des neuen TV-Vertrages steigern die Erlöse um das 16-fache. Das neue Ansetzungsformat sieht ein Spiel am Freitagabend sowie jeweils zwei Partien am Samstag und Sonntag vor. Hinzu kommt die Begegnung am Montagabend.