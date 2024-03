Saisonrekord: Köln hat 25.000 Tickets für Werder-Spiel verkauft

Auch wenn Kölns Frauen in jüngster Zeit wenig Grund zur Euphorie geben, bringt das als "Highlight" etikettierte Heimspiel gegen Werder einen Rekord mit sich. Bei einer Spielerin gibt es Entwarnung - bei einer anderen nicht.

So ähnlich dürfte es am Sonntag aussehen: Die Kölner Elf im Rhein-Energie-Stadion. Getty Images

Bei 21.508 Zuschauern liegt bisher der Saisonrekord in der Frauen-Bundesliga, aufgestellt in der Hinrunde, als Werder Bremen den 1. FC Köln empfing (3:0). Wenn es nun am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Wiedersehen kommt, wird die Bestmarke fallen.

Wie die Kölner am Donnerstag vermeldeten, haben sie 25.000 Tickets für das als "Highlight-Spiel" deklarierte Match im Rhein-Energie-Stadion verkauft - und hoffen auf noch mehr. Auch wenn es mit einem neuen Allzeit-Rekord aller Voraussicht nach nichts werden wird: Den hält Köln aus der vergangenen Saison noch selbst (38.365 Zuschauer).

Wilde "können wir freigeben" - Cordes nicht

Der seit Anfang November sieglose Effzeh könnte ein Erfolgserlebnis gut gebrauchen, um sich in der Tabelle von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Aktuell beträgt der Abstand zum 1. FC Nürnberg drei Punkte.

Trainer Daniel Weber gab für seine Mittelfeldspielerin Manjou Wilde Entwarnung: "Manjou können wir freigeben, sie ist wieder fit. Die Knieverletzung hat sich als nicht allzu schwer herausgestellt." Dagegen wird Lotta Cordes mit einer Knieverletzung lange fehlen: "Der Verlust von Lotta für die nächsten sechs Monate wiegt schwer", sagte Weber.

Er verwies darauf, dass alternativ Innenverteidigerin Celina Degen auf der Sechs spielen, Alena Bienz die Acht bekleiden könne: "Wir haben einige Optionen auf der Bank."