Saisonprognose Teil 1: Oben und unten braucht es ein Wunder

"Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen." Wem dieses Bonmot nun wirklich zuzuschreiben ist, kann auch der kicker nicht klären. Aber soviel lässt sich vor dem Saisonstart der österreichischen Bundesliga am Freitag über die Top sechs der vergangenen Saison sagen: Um Salzburg vom Thron zu stoßen, wird es ein Wunder brauchen. Um Austria Klagenfurt wieder in die Meisterrunde zu bringen, ein weiteres.

Matthias Jaissle und sein Team sind wieder die klaren Favoriten. FC Red Bull Salzburg via Getty Images

RB Salzburg

Torschützenkönig Karim Adeyemi verloren, den dänischen Nationalspieler, Ersatzkapitän und absoluten Mentalitätsspieler Rasmus Kristensen verloren, den us-amerikanischen National- und Kreativspieler Brenden Aaronson verloren - und Red Bull Salzburg macht sich trotzdem keine Sorgen. Für österreichische Verhältnisse unfassbare 75 Millionen Euro hat Sportchef Christoph Freund für diese drei Spieler lukriert und nur einen Bruchteil davon (rund 30 Millionen) - das darf man bei seiner Trefferquote zumindest annehmen - genauso gewinnbringend angelegt wie bisher.

Die heißeste neue Aktie ist Frankreichs U-19-Teamkapitän Lucas Gourna-Douath, mit einer Ablösesumme von stolzen 13 Millionen Euro neuer Rekordtransfer in der Geschichte der Bundesliga. Er toppt sogar noch den von der AS Monaco geholten serbischen Teamverteidiger Strahinja Pavlovic, den Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer schon als "echte Granate" bezeichnete. Und im Angriff stellt sich ohnehin nur die Frage, wer sich die Torjägerkrone holt: Der um sechs Millionen von Schachtar Donezk geholte Fernando, der wiedergenese Sekou Koita, der von den Bayern umworbene Benjamin Sesko, ÖFB-Teamstürmer Junior Adamu oder doch Noah Okafor. Angesichts solch geballter Offensivpower fragt sich auch die Konkurrenz nur noch, wie groß der Punkteabstand auf den Ligaprimus diesmal sein wird.

SK Sturm Graz

Für die Experten ist die Sache klar: Die Grazer haben ihre Mannschaft gehalten und punktuell David Schnegg (Venezia), Dominik Oroz (Vitesse), Tomi Horvat (Mura) und Vesel Demaku (Austria) sogar noch verstärkt, das macht sie wie in der Vorsaison zur eindeutigen Nummer zwei hinter Salzburg. Ganz so klar sieht Sportchef Andreas Schicker die Sache nicht: "Die Wiener Vereine, der LASK, der WAC, sie haben alle gut investiert. Wenn wir da am Ende wieder Zweiter werden, wäre das jedenfalls ein großartiger Erfolg."

Trainer Christian Ilzer rechnet schon damit, noch bisher umausgeschöpfte Reserven aus seiner Mannschaft heraus kitzeln zu können. Deshalb ist er dem Ruf ins Ausland noch nicht gefolgt. "Ich bin hier noch nicht fertig. Erster werden wir wahrscheinlich nicht, aber wenn wir Salzburg etwas näher rücken könnten, wäre das schon ein Erfolg."

FK Austria Wien

"Ich wäre glücklich, wenn wir wieder annähernd so ein Jahr haben würden, wie das letzte", blickt Austria-Trainer Manfred Schmid, der die Fangemeinde im Vorjahr bekanntlich auf "ein, zwei Sch…jahre" eingeschworen hatte, auf die neue Saison. Der dritte Platz hat in Wien-Favoriten Euphorie entfacht. Doch diesmal können sich die "Veilchen" nicht nur auf die Meisterschaft konzentrieren, in die sie aufgrund von Lizenzvergehen noch dazu mit drei Minuspunkten starten. "Wir haben auch acht Highlightspiele im Europacup", weiß Manfred Schmid aus leidvoller Erfahrung beim 1. FC Köln, dass dafür eine ganz andere Kaderstärke gebraucht wird.

Verstärkungen hat er nach den Abgängen der Routiniers Markus Suttner und Alex Grünwald bekommen. Vor allem vom LASK. Allerdings steht hinter dem langzeitverletzten Marko Raguz noch ein Fragezeichen, ob er die Millionen-Investition rechtfertigen kann. James Holland, 2013 mit der Austria Meister, muss ebenfalls erst beweisen, dass er auch mit 33 Jahren den Vorjahrsstabilisator Eric Martel noch gleichwertig ersetzen kann. Es wird kein leichtes Jahr für die Austria, aber die Europacupplätze sollten sich wieder ausgehen - denn das wahre Entscheidungsspiel macht sie ohnehin auf dem Finanzsektor.

Wolfsberger AC

"Wir haben uns verjüngt, obwohl wir zwei 30-Jährige geholt haben", weist WAC-Trainer Robin Dutt auf ein kleines Kunststück hin, das ihm schon gelungen ist. Konstantin Kerschbaumer und Simon Piesinger (beide 30) machen zumindest alterstechnisch die Abgänge von Michi Liendl (36) und Christopher Wernitznig (32) nicht wett. "Das waren Persönlichkeiten, die den Klub geprägt haben, die werden wir nicht eins zu eins ersetzen", ist dem Trainer klar.

"Wir haben jetzt einen andere Charaktere in der Mannschaft und wollen etwas Neues aufbauen." Aber auch wenn mit Matteo Anzolin und Ervin Omic zwei Juve-Nachwuchsspieler und mit Thierno Ballo eine Ex-Chelsea-Hoffnung für die Wolfsberger auflaufen, die Scorerpunkte von Michi Liendl werden fehlen - und das waren immerhin 91 in den vergangenen vier Bundesligajahren!

SK Rapid Wien

Rapid ist wieder zuversichtlich. Nachdem die Hütteldorfer in der Vorsaison aufgrund eines aus mannigfaltigen Gründen (Abgänge, Verletzungen, Corona, Weigerungen…) ausgedünnten Kaders phasenweise mit der halben Rapid II antreten und sich letztlich mit Platz fünf zufrieden geben mussten, durfte Sport-Vorstand Zoran Barisic auf dem Transfermarkt agieren wie schon lange nicht. Er hat einige spannende Spieler in den Westen Wiens geholt, aus denen Trainer Ferdinand Feldhofer allerdings erst eine Mannschaft formen muss.

Während er bei Guido Burgstaller, Patrick Greil oder dem noch rekonvaleszenten Roman Kerschbaum genau weiß, was er bekommen wird, sind Martin Koscelnik, Aleksa Pesic und Nicolas Kühn noch ziemliche Wundertüten. Funktionieren müssen sie aufgrund des frühen Einstiegs in die Conference-League-Qualifikation dennoch schnell. Das wird auch eine Nagelprobe für Feldhofer, dessen Arbeit sich nach dem aus oben erwähnten Gründen durchwachsenen ersten Halbjahr noch nicht beurteilen lässt. Mehr als den fünften Platz wird er auf jeden Fall abliefern müssen.

SK Austria Klagenfurt

"Wir werden uns danach richten, was mit unseren Möglichkeiten machbar ist", weiß Peter Pacult vor dem Saisonstart nur so viel: "Die ersten fünf Plätze sind vergeben, bei den Plätzen sechs bis zwölf sind wir dabei."

Der Vorjahrs-Aufsteiger war mit Platz sechs eine der Überraschungen der Saison 2021/22, nach den Abgängen der drei Schlüsselspieler Patrick Greil, Turgay Gemicibasi und Alex Timossi Andersson wäre das abermalige Erreichen der Meisterrunde ein kleines Wunder. Bei allen Fähigkeiten, die Peter Pacult hat, als "Zauberer" hat er sich noch nie gesehen.