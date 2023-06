Saisoneröffnung: West Ham kommt mit Steidten, Kehrer - und Tah?

Die Saisonvorbereitung von Bayer 04 Leverkusen nimmt immer konkrete Formen an. Mit West Ham United, das zur Saisoneröffnung in der Bay-Arena gastiert, hat der Klub den nächsten hochkarätigen Testspielgegner gefunden. Dabei wird es das Wiedersehen mit mindestens einem alten Bekannten geben.

Die Bezeichnung Generalprobe ist in diesem Fall vollkommen zurecht gewählt. Stellt sich mit West Ham United doch am Samstag, 5. August (Anstoß 13.30 Uhr), ein amtierender Europapokalsieger in der Leverkusener Bay-Arena vor. Der Gewinner der Europa Conference League, der sich im Finale gegen die AC Florenz (2:1) durchsetzte, gastiert im Rahmen der Saisoneröffnung unter dem Bayer-Kreuz.

Nach dem enttäuschenden 14. Tabellenplatz in der vergangenen Premier-League-Saison wird die Mannschaft von West Ham United, in der unter anderem der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer steht, ein verändertes Gesicht erhalten. Und das nicht nur, weil Topstar Declan Rice vor einem Wechsel zum FC Arsenal steht.

Wiedersehen mit Steidten

In Leverkusen wird es so zu einem schnellen Wiedersehen mit Tim Steidten kommen, dem Mann, der das neue Team von West Ham United zusammenstellt. Der frühere Manager Sport, von dem sich Bayer 04 im März trennte, tritt seinen Job als technischer Direktor offiziell am 1. Juli in London an.

Womöglich trägt bei Bayers Generalprobe dann auch ein Spieler das Trikot der Hammers, der derzeit noch in Leverkusen unter Vertrag steht. Ist doch Jonathan Tah, der Bayer 04 für festgeschriebene 18 Millionen Euro verlassen kann, ein Kandidat bei West Ham United.

Die Engländer, die vor ihrem Auftritt in Leverkusen für zwei Testspiele nach Australien reisen werden, sind der zweite Top-Gegner für Bayer 04 in der am 10. Juli beginnenden Vorbereitung. Bereits am 29. Juli misst sich der Bundesligist direkt im Anschluss an das Trainingslager in Saalfelden/Österreich (23. bis 28.7.) in San Sebastian mit dem spanischen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad (18 Uhr). Erster Testspielgegner wird Zweitligist SC Paderborn (17.30 Uhr) am 21. Juli in Velbert sein.