Saisonende für Sturm-Talent Natter

Torjägerin Linda Natter hat sich das Kreuzband gerissen und verpasst damit die U-20-WM in Kolumbien. Für Altach ist der Ausfall doppelt bitter.

ÖFB-Nachwuchs-Teamspielerin Linda Natter hat sich am Montag bei der 0:5-Testspiel-Niederlage der ÖFB-U-19-Auswahl gegen Portugal in Faro das linke, vordere Kreuzband gerissen. Natter wird damit bei der U-20-WM in Kolumbien im August nicht für das Team von Trainer Hannes Spilka angreifen können.

Besonders bitter ist die Verletzung auch für die SPG Altach/Vorderland. Die Vorarlbergerinnen haben ja erst vor kurzem Eileen Campbell an den SC Freiburg abgegeben und müssen nun bis Saisonende auch noch auf auf ihr bestes Sturm-Talent verzichten.

Letzte Saison schossen Campbell und Natter in 18 Bundesliga-Runden für Altach zusammen 33 Tore. Montagabend wurde Campbell in der "Vorarlberger Nacht des Fußballs" noch zu "Vorarlbergs Fußballerin des Jahres" und Natter zur "Aufsteigerin des Jahres" gewählt. Die aktuelle Schützenliste führt Austrias Verena Volkmer an.

Lesen Sie auch: 18 Mal Gigi D'Agostino muss nicht sein