Saisonende für Salzburg-Kapitän Ulmer

Beim 4:2-Heimsieg über Austria Klagenfurt musste Andreas Ulmer mit einer Wadenverletzung bereits nach 30 Minuten ausgetauscht werden. Nun bestätigt sein Klub Red Bull Salzburg, dass der routinierte Abwehrspieler für sechs Wochen ausfallen wird und in der aktuellen Saison nicht mehr zum Einsatz kommt. Somit erfolgt sein Abschied aus Mozartstadt nach über 15 Jahren ohne weiteres Spiel.

Bittere Nachrichten für Red Bull Salzburg und Abwehrspieler Andreas Ulmer. Der Kapitän des Tabellenführer musste beim vergangenen 4:2-Heimsieg über Austria Klagenfurt bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem er sich eine Verletzung an der Wade zuzog. Nun bestätigten die Mozartstädter die Befürchtungen, dass es sich dabei um eine gravierende Verletzung handelt. Wie der österreichischen Serienmeister vermeldet, wird der 38-jährige Abwehrspieler für sechs Wochen ausfallen und in der aktuellen Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Bereits von Mitte Februar bis Mitte April musste Ulmer aufgrund von Problemen der betroffenen Wade pausieren.

Damit wird die Zeit des gebürtigen Linzers im Dress der Salzburger nach über 15 Jahren ein unwürdiges Ende ohne weiteren Einsatz finden. Der Vertrag des Routiniers läuft mit kommenden Sommer aus und wird auch nicht verlängert, wie die Salzburger bereits bei der letzten Verlängerung im vergangenen Jahr klarstellten. Auch Ulmer selbst bestätigte dies zuletzt gegenüber den "Salzburger Nachrichten": "Ich würde natürlich gern bei meinem Herzensklub in Salzburg weitermachen, aber mir wurde gesagt, dass das nicht möglich ist. Demnach ist das meine letzte Saison hier."

Ulmer selbst will seine aktive Karriere aber noch nicht beenden. Ob die aktuelle Verletzung allerdings zu einem Umdenken in dieser Hinsicht führt, ist offen. Laut den "Salzburger Nachrichten" soll es eine Anfrage von einem Klub aus Schweizer Super League geben. "Ich bin offen für alles, egal wo in Europa", meinte der Verteidiger dazu, der sich gegen einen Job als Co-Trainer in der Salzburger Akademie entschieden haben soll.

In der aktuellen Saison zählte der langjährige Stammspieler der Mozartstädter nur mehr selten zur ersten Elf und absolvierte bislang 18 Einsätze. Insgesamt bestritt der 32-fache Nationalspieler Österreichs 420 Pflichtspiele für den aktuellen Tabellenführer und feierte mit ihnen 13 Meistertitel sowie neun ÖFB-Cup-Siege. Damit ist er Rekordhalter in Österreich.