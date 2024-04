Saisonende für Barcas De Jong - Niederländer soll für EM fit werden

Frenkie de Jong hat sich im "Clasico" die bereits dritte Knöchelverletzung in dieser Saison zugezogen. Ein weiterer Einsatz kommt in dieser Spielzeit nicht mehr hinzu. Umso mehr bangt man in den Niederlanden, dass der Mittelfeldakteur für die EM, bei der die Bonds-Elf auch auf Österreich trifft, rechtzeitig fit wird.

Ob Frenkie de Jong bei der EM gegen Österreich rund um Konrad Laimer auflaufen kann, ist ungewiss. GEPA pictures