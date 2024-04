Saisonaus und letztes Spiel für Bietigheim: Rückraumspielerin mit Innen- und Kreuzbandriss

Die SG BBM Bietigheim muss für den Rest der Saison ohne eine schwedische Rückraumspielerin auskommen. Die 24-jährige wird aufgrund eines Wechsels auch nicht mehr für den Tabellenführer auflaufen können.

Die SG BBM Bietigheim muss im Saisonendspurt verletzungsbedingt auf die schwedische Rückraumspielerin Isabelle Andersson verzichten. Die 24-Jährige zog sich nach zehn gespielten Minuten ohne gegnerischen Kontakt im Auswärtsspiel am Mittwoch bei der Sport-Union Neckarsulm einen Innen- und Kreuzbandriss zu und muss operiert werden. Dies ergab eine eingehende Untersuchung beim SG BBM-Vereinsarzt Dr. Mauch am gestrigen Donnerstag.

Somit wird Isabelle Andersson auch nicht mehr im Trikot des amtierenden Deutschen Meisters auflaufen, da die talentierte Rückraumspielerin die Verantwortlichen darüber informierte, nach der jetzigen Saison zurück in ihre Heimat zurückkehren zu wollen.

SG BBM Cheftrainer Jakob Vestergaard: "Es tut mir und uns sehr weh. Es ist eine furchtbare Geschichte für Isabelle und unsere Mannschaft. Diese Verletzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Saison entschieden wird. Das größte Spiel des Vereins in der Champions League-Geschichte steht an und obendrein geht es um die Verteidigung der Deutsche Meisterschaft. Zur Spielansetzung in Neckarsulm sage ich nichts mehr." Der Trainer haderte schon im Vorfeld mit der Partie direkt nach den Länderspielen und thematisierte bereits im Vorfeld das Verletzungsrisiko.