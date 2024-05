Saisonaus für Zakaria - Auch die EM ist in Gefahr

Schlechte Nachrichten für Denis Zakaria: Der Mittelfeldmann hat sich am Mittwoch im Training verletzt und fällt den Rest der Saison aus. Auch die Europameisterschaft im Sommer ist in Gefahr.

Der ehemalige Gladbacher Denis Zakaria hat sich am Mittwoch im Training der AS Monaco verletzt. Der Mittelfeldmann ist ausgerutscht und tat sich dabei im Oberschenkel weh. Die Saison in Frankreich ist für den 27-Jährigen somit gelaufen, an den letzten drei Spieltagen wird er für die Monegassen, die aktuell Zweiter hinter PSG sind, nicht mehr zum Einsatz kommen.

"Denis hat sich im Training eine Oberschenkelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, nachdem er ausgerutscht ist und einen Spagat gemacht hat. Er wird bis zum Ende der Saison ausfallen und seine Europameisterschaft mit der Schweiz ist gefährdet", bestätigte Monacos Coach Adi Hütter am Donnerstag im Rahmen einer Medienrunde.

Zakaria wechselte nach 125 Bundesliga-Spielen (elf Tore) für Gladbach im Januar 2022 zu Juventus Turin. Nach zwölf Einsätzen für die Italiener zog es den Schweizer Anfang September 2022 auf die Insel zum FC Chelsea, wo er bis Juni 2023 allerdings nur neun Spiele machte. Zu Beginn dieser Saison ging es nach Frankreich zur AS Monaco, wo es für Zakaria wesentlich besser läuft. 25-mal kam er in der Liga zum Einsatz, vier Tore gelangen ihm dabei.

Reicht es für die EM?

Weitere Ligaeinsätze werden in dieser Saison nun also nicht mehr dazukommen. Für Zakaria eine Verletzung zur Unzeit, denn im Sommer steht die Europameisterschaft in Deutschland an. Die Teilnahme des Mittelfeldmannes am Endturnier ist aktuell fraglich. Die Eidgenossen bekommen es in Gruppe A mit Gastgeber Deutschland, Schottland und Ungarn zu tun. Das erste Spiel steht am 15. Juni (15 Uhr) gegen Ungarn an.

Zakarias Ausfall wäre bitter für die Mannschaft von Nationaltrainer Murat Yakin, denn mit Djibril Sow muss die Schweiz bereits auf einen Mittefeldmann verzichten. Der ehemalige Frankfurter zog sich vor ein paar Wochen einen Mittelfußbruch zu.