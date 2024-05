Saisonaus für Rückraumspieler vom FC Barcelona

Der FC Barcelona musste den Einzug ins Truckscout24 Final4 in Köln teuer bezahlen. Für Rückraumspieler Pol Valera ist die Saison vorzeitig beendet und auch der Traum von den Olympischen Spielen vorbei.

Fünf Minuten vor Spielende im Rückspiel gegen Paris St. Germain knickte Pol Valera ohne Fremdeinwirkung weg, Kreisläufer Luis Frade erkannte sofort die Schwere der Verletzung, der portugiesische Kreisläufer trug anschließend auch gemeinsam mit Dika Mem seinen Teamkollegen vom Parkett.

Nun haben die medizinischen Untersuchungen Klarheit gebracht, der Rückraumspieler hat sich nach Vereinsangaben einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie zugezogen. Die Operation soll bereits am kommenden Dienstag in Barcelona erfolgen. Erst im Anschluss will sich der Club weiter äußern.

Der 25-Jährige wechselte im Januar des vergangenen Jahres von BM Granollers nach Barcelona, damals hatten die Katalanen auf die Verletzungen von Haniel Langaro (Achillessehne) und Timothey N´Guessan (Mittelhandbruch) reagiert. Valeras handballerische Wurzeln liegen bei Handbol La Garriga.

Sein Erstligadebüt hat der Rückraumspieler bereits in der Spielzeit 2017/18 im Alter von 19 Jahren gegeben und sich seitdem immer größere Spielanteile erarbeitet. Das erste Länderspiel für Spanien absolvierte er am 4. November 2021, größte Erfolge waren Gold bei den Mittelmeerspielen 2022 sowie Bronze bei der Handball-WM 2023.