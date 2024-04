Saisonaus für polnischen Nationalspieler bei GWD Minden

Der GWD Minden muss im Saisonendspurt laut einer Pressemitteilung auf Szymon Dzialakiewicz verzichten. Der Winter-Neuzugang hatte sich beim Auswärtsspiel in Bietigheim eine Knieverletzung zugezogen und war bereits beim Heimerfolg über den VfL Eintracht Hagen zum Zuschauen verdammt.

"Szymon ist bei einer Abstoppbewegung in die Knie gegangen und hat nach dem Spiel über Beschwerden geklagt. Wegen der bestmöglichen Behandlung sind wir aktuell im Austausch, ein Einsatz in der laufenden Saison ist aber auszuschließen", diagnostizierte Mannschaftsarzt Dr. Jörg Pöhlmann.

Der 23-jährige ist im rechten Rückraum zuhause, hatte nach seinem Wechsel aus Ungarn im Februar einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben und ersetzte Mathias Bitsch, der in seine dänische Heimat zurückkehrte. Der 1,90 Meter große Rückraumspieler, der seine Karriere im Seniorenbereich in Polen bei Gwarda Opole begann, hatte bereits in der Saison 2021/22 beim VfL Gummersbach Bundesliga-Erfahrung gesammelt.

Über den schwedischen Club Redbergslids IK ging es schließlich im vergangenen Sommer nach Ungarn. Im Trikot der polnischen Nationalmannschaft kommt er bislang auf 13 internationale Einsätze.

Im Trikot des GWD Minden hatte bei seinem Einstand gegen den ASV Hamm-Westfalen gleich dreimal getroffen. Insbesondere beim Erfolg in Essen und dem Punktgewinn in Dessau gehörte der Halbrechte mit je 7 Treffern zu den Matchwinnern. Insgesamt erzielte der Pole in 8 Spielen 33 Tore. "Szymon war in den vergangenen zwei Monaten ein wichtiger Faktor für uns und hat seinen Teil zum sportlichen Aufschwung beigetragen. Es ist für beide Seiten schade, dass er die Saison nicht zu Ende spielen kann. Wir wünschen ihm alles Gute und unterstützen ihn auf dem Genesungsweg nach besten Kräften", so GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge.