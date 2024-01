Saisonaus für Morant - Pacers bangen um Haliburton

Die vagen Play-off-Hoffnungen der Memphis Grizzlies haben einen herben Dämpfer erlitten. Daniel Theis und die Los Angeles Clippers unterstrichen ihre Ambitionen ebenso wie die Indiana Pacers, die jedoch um ihren Strategen bangen. Die NBA am Dienstagmorgen.

Die Los Angeles Clippers um Weltmeister Daniel Theis gewannen das West-Duell mit den Phoenix Suns zu Hause glatt mit 138:111 und kehrten nach der knappen Niederlage im innerstädtischen Vergleich mit den Lakers (103:106) in die Erfolgsspur zurück.

Center Theis kam von der Bank in die Partie und holte in 14-minütiger Einsatzzeit sechs Punkte, drei Rebounds, drei Assists, einen Steal und einen Block. Bester Werfer der Clippers war der am Vortag noch von LeBron James "aufs Poster genommene" Paul George mit 25 Zählern bei vier Dreiern. James Harden (19 Punkte) legte zehn Korberfolge der Kalifornier auf, während Kevin Durant bei den Gästen aus Arizona (19-18) auf 30 Zähler kam. Die Gastgeber führten die komplette zweite Hälfte und setzten sich durch einen dominanten Schlussabschnitt (37:20) schließlich ab. Theis' Bilanz bei den im Westen viertplatzieren Clippers (23-13): 19 Siege in 25 Spielen.

Die Milwaukee Bucks (25-12) um Superstar Giannis Antetokounmpo haben derweil weiter zu kämpfen. Der Champion von 2021 verlor zu Hause gegen die aufkommenden Utah Jazz (18-20, 8-2 in den letzten zehn Spielen) mit 116:132 (46:77) und kassierte die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Partien. Auch Antetokounmpo konnte die Niederlage mit 25 Punkten, elf Assists sowie zehn Rebounds und damit seinem vierten Triple-Double der Saison nicht verhindern. Die Bucks bleiben in der Eastern Conference dennoch Zweiter hinter den Boston Celtics (28-8).

Die wiederum verloren das Topspiel im Osten gegen die zuletzt stark spielenden Indiana Pacers mit 131:133 (68:59). Und das trotz 40 Punkten von Jaylen Brown und obwohl die Pacers (21-15) ihren Top-Mann Tyrese Haliburton (sieben Punkte, sechs Assists in 13 Minuten) mit einer Muskelverletzung verloren. Der Point Guard war beim Zug zum Korb weggerutscht und machte einen unfreiwilligen Spagat. Zwei Teamkollegen trugen Haliburton aus der Halle.

Morant kommt erst 2024/25 wieder

Noch schlimmer als Haliburton hat es offensichtlich Ja Morant bei einem Trainingsunfall erwischt. Der Aufbauspieler der Memphis Grizzlies muss wegen einer Sehnenverletzung in der Schulter unters Messer und wird in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Saison hatte für Morant wegen langer Suspendierung erst vor wenigen Wochen begonnen. Mit ihm auf dem Feld nahmen die schwach gestarteten Grizzlies (inzwischen immerhin bei 13-23) zwischenzeitlich Fahrt auf und gewannen sechs von neun Spielen. Der wieselflinke Point Guard erzielte dabei 25,1 Punkte und 8,1 Assists im Schnitt. Die Play-offs werden ohne Morant nur schwer zu erreichen sein, zumal Memphis für die komplette Saison schon auf den verletzten Center Steven Adams verzichten muss.