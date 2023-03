Saisonaus für Dresdens Melichenko

Für Dresdens Kyrylo Melichenko ist die Saison gelaufen. Der 23-jährige Außenverteidiger hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Nach einem Zweikampf gleich in der Anfangsviertelstunde des Heimspiels gegen Erzgebirge Aue (1:0) am Samstag musste Melichenko minutenlang behandelt werden. Schnell stand fest: Es geht nicht weiter für den Außenverteidiger; in der 19. Minute füllte schließlich Robin Becker die SGD-Reihen wieder auf.

Eine MRT-Untersuchung im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden ergab eine schwere Verletzung im rechten Knie. Darüber informierte Dynamo am Montag. Demnach wird der 23-Jährige am Dienstag in der MediaPark Klinik in Köln bei Kniespezialist Dr. med. Peter Schäferhoff vorstellig, um das weitere Vorgehen bezüglich einer Operation zu besprechen.

Schon jetzt ist klar, dass die SG Dynamo Dresden lange Zeit auf Melichenko verzichten muss. Für den Ukrainer, der im Sommer als Kriegsflüchtling nach Dresden gekommen war und seitdem 18 Einsätze verbuchte, ist die Saison laut Verein vorzeitig beendet. Melichenko besitzt einen Zweijahresvertrag bei Dynamo.