Saisonaus für dänische Nationalspielerin

Personeller Rückschlag für den dänischen Erstligisten Ikast Haandbold. Der Klub muss den Rest der Saison auf Nationalspielerin Julie Scaglione verzichten.

Julie Scaglione hat sich im Ligaspiel am Mittwoch gegen Skanderborg einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie zugezogen und wird nach Vereinsangaben "für einen längeren Zeitraum" ausfallen.

"Es schmerzt jeden im und um den Verein herum. Wir werden Julie jeden Tag so gut wie möglich unterstützen, bis sie wieder auf dem Spielfeld steht", erklärt Geschäftsführer Daniel Grønhøj in einer Vereinsmitteilung.

"Zum Glück bin ich umgeben von einem starken Verein und Verband, Familie, Freunden und Umfeld. Das ist alles, was zählt", so die 19-jährige auf Instagram. "Ich bin bereit, alles zu geben, um zu dem zurückzukehren, was ich am meisten liebe."

"Es ist wirklich eine Schande. Sie hat sich wirklich gut entwickelt, und bei der letzten WM hat sie absolut fantastisch gespielt, daher ist es wirklich traurig, dass sie jetzt für eine lange Zeit ausfallen muss", äußerte sich Ikast-Coach Kasper Christensen gegenüber TV2Sport.