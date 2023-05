Saisonaus bestätigt: Ingolstadt im Endspurt ohne Keidel und Butler

Ingolstadts Cheftrainer Michael Köllner muss im letzten Ligaspiel der Saison sowie im Landespokal-Finale gegen Illertissen verletzungsbedingt auf Felix Keidel und Justin Butler verzichten. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

Das 19-jährige Eigengewächs Keidel verletzte sich beim Spielersatztraining nach dem letzten Auswärtsspiel der Saison in Aue (3:0) am Sprunggelenk. Butler hingegen zog sich bereits während der Partie eine Oberschenkelverletzung zu, der Stürmer musste in der 59. Minute ausgewechselt werden.

Der 22-Jährige kam in der laufenden Saison auf 29 Ligaspiele und zwei Tore, zuletzt durfte er meist von Beginn an ran. Keidel sammelte in der Spielzeit 2022/23 14 Einsätze, in denen er eine durchschnittliche kicker-Note von 3,73 aufwies.

Die Schanzer beenden ihre Drittliga-Saison am kommenden Wochenende vor eigenem Publikum gegen den Tabellenführer SV Elversberg (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Ingolstadt hat den Klassenerhalt bereits in der Tasche, die SVE hat den Aufstieg sicher.

Der Fokus des FCI liegt daher auf dem Finale im bayerischen Landespokal, am 3. Juni trifft Ingolstadt auf den Titelverteidiger FV Illertissen. Mit einem Sieg könnten sich die Schanzer das Ticket für den DFB-Pokal sichern.