Saisonauftakt: Klose nimmt beim Club Fahrt auf - Fünf dürfen gehen

Am heutigen Montagvormittag gab's beim 1. FC Nürnberg die obligatorische Leistungsdiagnostik. Morgen startet der FCN offiziell in die Sommervorbereitung.

Miroslav Klose startet als neuer FCN-Chefcoach in die Saison. IMAGO/Zink

Der FCN startet unter seinem neuen Chefcoach Miroslav Klose in die neue Saison. "Ich freue mich auf die Jungs und darauf, mir von jedem einen ersten, persönlichen Eindruck auf dem Rasen zu verschaffen. Wir haben in den vergangenen Tagen viel Zeit in die Planung und diverse Gespräche gesteckt. Jetzt spüre ich große Lust darauf, endlich auf dem Platz gemeinsam mit der Mannschaft anzupacken und den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen", wird der Weltmeister von 2014 auf der vereinseigenen Website zitiert.

Heute stand die obligatorische Leistungsdiagnostik auf dem Programm und die ersten Kontakte des Trainers mit seinen Profis. Morgen gibt es ab 15.30 Uhr eine erste öffentliche Einheit auf dem Platz.

Die Fans werden dabei dann auch die vier Neuzugänge der Franken zu sehen bekommen. Neben Rafael Lubach und Caspar Jander, die beide bereits in der vergangenen Woche Sonderschichten einlegten, steigen auch Danilo Soares und Michal Kukucka ins Mannschaftstraining ein.

Ebenfalls dabei: Ali Loune. Er kehrt von seiner Leihe bei der SK Austria Klagenfurt zurück und wird wieder Teil des FCN-Profikaders. Im vergangenen Winter hatte der 1. FC Nürnberg Loune verliehen, um dem mittlerweile 22-Jährigen mehr Spielpraxis zu ermöglichen - dieser Plan ging allerdings nicht auf. Der defensive Mittelfeldspieler kam in der österreichischen Bundesliga zu keinem Einsatz.

Auch Jan Reichert, der in den vergangenen Wochen als Trainingskeeper bei der DFB-Auswahl in Herzogenaurach mit trainierte, wird beim Trainingsauftakt auf dem Platz stehen.

Okunuki fehlt aus privaten Gründen

Tim Handwerker, der von seiner Leihe nach Utrecht zurückkehrt, wird nach seiner Knieverletzung ein individuelles Programm absolvieren. Nicht auf dem Platz stehen wird zudem Kanji Okunuki. Der japanische Flügelspieler wird aufgrund wichtiger privater Gründe nicht dabei sein.

Ebenfalls beim Trainingsauftakt fehlen werden Christoph Daferner, Johannes Geis, Ahmet Gürleyen und Jannes Horn. Sie sind allesamt für Gespräche mit einem neuen Verein für die kommenden Tage freigestellt. Manuel Wintzheimer trainiert bei der U 23 und befindet sich ebenso in Gesprächen mit neuen Klubs.