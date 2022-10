Saisonauftakt in Sölden: Schmid führt achtköpfiges DSV-Aufgebot an

Am Wochenende trifft sich die alpine Weltelite zum traditionellen Saisonauftakt im österreichischen Sölden. Der Deutsche Skiverband hat insgesamt acht Athletinnen und Athleten für den Weltcup nominiert.

Alexander Schmid führt das deutsche Aufgebot beim alpinen Weltcup-Auftakt am kommenden Wochenende in Sölden an. Das gab der DSV am Mittwoch bekannt. Neben Schmid, der in der vergangenen Saison bester Deutscher in dieser Disziplin war, starten beim Riesenslalom auf dem Rettenbachferner am Sonntag noch Slalom-Spezialist Linus Straßer, Anton Grammel, Fabian Gratz, Julian Rauchfuß und Stefan Luitz für den DSV. Für Luitz, der infolge einer Bandscheiben-Operation fast den kompletten vergangenen Winter aussetzen musste, wird es das Comeback auf der Weltcup-Bühne.

Beim Riesentorlauf der Damen am Samstag werden Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz die deutschen Farben vertreten.

"Die Sommervorbereitung unserer Teams verlief planmäßig. Vor allem im Frühjahr konnten wir die sehr guten Schneebedingungen auf den alpinen Gletschern nutzen, um dann im Sommer einen Kraft-Ausdauer-Block einzuschieben", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier in einer Mitteilung des Verbands. "Sehr effektiv waren die Übersee-Camps in Chile und Argentinien." Die kalte Witterung und die Neuschneefälle der letzten Wochen hätten es dem deutschen Team zudem ermöglicht, auf den Tiroler Gletscherskigebieten zu trainieren.

