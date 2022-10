Saisonauftakt in Sölden am Samstag abgesagt

Am Wochenende trifft sich die alpine Weltelite zum traditionellen Saisonauftakt beim Weltcup im österreichischen Sölden. Der Riesenslalom der Damen auf dem Rettenbachferner am Samstag kann wetterbedingt jedoch nicht stattfinden. Für das Herren-Rennen am Sonntag sieht es dagegen gut aus.

Sölden am Samstagmorgen. picture alliance / EXPA / APA / picturedesk.com