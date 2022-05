Saisonanalyse in Wolfsburg: Kommt es doch zur Trennung von Kohfeldt?

Der VfL Wolfsburg hat als Tabellenzwölfter eine enttäuschende Saison abgeschlossen. Nun könnte es doch noch zum Trainerwechsel kommen - Florian Kohfeldt steht vor dem Aus.

Sein Blick am Samstag ging schon voll auf die neue Saison: "Wir werden vom ersten Trainingstag an konsequent unseren Weg gehen", kündigte Florian Kohfeldt an. Ob der Trainer jedoch noch Teil dieses Weges sein wird, ist äußerst fraglich. Am Sonntag kamen die verantwortlichen Personen des VfL zusammen, die Analyse der verkorksten Spielzeit könnte nach kicker-Informationen zur erneuten Trennung vom Trainer führen.

Als ergebnisoffen werden die Gespräche zwar bezeichnet, dennoch deutet sich eine erneute Veränderung auf der Wolfsburger Kommandobrücke an. Im vergangenen Oktober hat Kohfeldt den Posten von Mark van Bommel übernommen, eine klare Verbesserung ergab sich aber nicht.

Zwischenzeitig drohte große Abstiegsgefahr, in den entscheidenden Spielen aber lieferte der VfL die notwendigen Ergebnisse, die letzten vier Saisonspiele blieb der Vorjahresvierte immerhin ungeschlagen. Reicht das für Kohfeldt (Vertrag bis 2023), um im Amt zu bleiben? Von einem klaren "Weiter so" ist seit Sonntag nicht mehr die Rede.