Saison für FCB-Stürmerin Kett vorzeitig beendet

Die Frauen des FC Bayern müssen im Saisonendspurt auf Stürmerin Franziska Kett verzichten, die sich verletzt hat.

Die Spielzeit, die die Frauen des FC Bayern mit zwei Titeln in Meisterschaft und DFB-Pokal zu Ende bringen wollen, ist für Franziska Kett vorzeitig gelaufen. Die 19-Jährige hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und fällt für die restlichen Spiele aus, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Die Junioren-Nationalspielerin, die 2023 vom DFB aufgrund ihrer starken Auftritte bei der U-19-Europameisterschaft in Belgien, wo sie mit Deutschland Vize-Europameisterin wurde, mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet wurde, kann ihren bislang acht Liga-Partien in dieser Saison keine weiter hinzufügen. In der Champions League kam Kett viermal zum Einsatz.

Ihr Debüt beim FC Bayern in der Bundesliga feierte die Offensivspielerin im September 2022 beim 3:0 gegen den SV Werder Bremen, seitdem hat Kett insgesamt 21 Spiele in der höchsten deutschen Frauen-Liga vorzuweisen, in denen sie zwei Tore erzielte.