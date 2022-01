Saison-Bestwert für Thompson: Warriors geben Pistons keine Chance

Die Golden State Warriors haben nach ihrer Schwächephase mal wieder gewonnen. Klay Thompson stellte eine Saison-Bestleistung auf. Die NBA am Mittwochmorgen.

21 Punkte gegen die Pistons: Klay Thompson. NBAE via Getty Images

Für den Titelkandidat war es zuletzt ein Auf und Ab, im Heimspiel gegen Kellerkind Detroit Pistons landeten die Golden State Warriors aber immerhin mal wieder einen klaren und verdienten Sieg. Beim 102:86 (66:38) gewann das Team um Stephen Curry vor allem auch wegen einer starken Vorstellung von Rückkehrer Klay Thompson.

Der zweite "Splash Brother", der erst kürzlich nach langer Verletzungspause sein umjubeltes Comeback gefeiert hatte, stellte mit 21 Punkten einen Saison-Bestwert auf, Curry ließ sich ebenfalls nicht lumpen (18 Punkte, 8 Assists).

Golden State festigte damit den zweiten Rang in der Western Conference hinter den Phoenix Suns, die zwei Siege mehr auf dem Konto haben. Für die Warriors stehen nun sechs weitere Heimspiele in Serie an.

Towns führt T-Wolves zum Sieg in NYC

In der einzigen anderen Partie des Tages gewannen die Minnesota Timberwolves knapp mit 112:110 bei den New York Knicks. Nahe der Heimat machte der aus dem nahen New Jersey stammende T-Wolves-Center Karl-Anthony Towns (20 Punkte) mit einem Drei-Punkte-Spiel wenige Sekunden vor der Schlusssirene den Erfolg der Gäste perfekt. Anthony Edwards war mit 21 Zählern bester Korbjäger für Minnesota (22:22), die Knicks fielen trotz des starken Comebacks von Kemba Walker nach Knieverletzung (19 Zähler, vier Dreier) auf 22:23 ab.