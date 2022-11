Saison-Aus nach erstem Training: Bitterer Start für DSV-Neuzugang Remme

Nationenwechsel, erstes Abfahrtstraining in Lake Louise, Saison-Aus: Die Geschichte von Skirennfahrerin Roni Remme beim Deutschen Skiverband beginnt äußerst bitter.

Erstes Training in Lake Louise: Roni Remme. IMAGO/GEPA pictures

Noch vor ihrem ersten Einsatz für das deutsche Team ist die Saison von Roni Remme schon wieder beendet. Die 26-Jährige hat sich bei einem Sturz im ersten Abfahrtstraining im kanadischen Lake Louise einen Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie zugezogen, wie der DSV am Mittwoch mitteilte. Damit fällt Remme für den Rest der alpinen Weltcup-Saison aus. Nach weiteren Untersuchungen in einem Krankenhaus in Calgary solle über das weitere Vorgehen entschieden werden, hieß es.

Die gebürtige Kanadierin mit deutschen Vorfahren war erst im Oktober zum DSV gewechselt. Die Allrounderin war im deutschen Speed-Team für diesen Winter fest eingeplant. "Bitter" nannte Alpin-Bundestrainer Andreas Puelacher den Ausfall. "Roni hat sich in den vergangenen Wochen im Training in guter Form präsentiert. Wir wünschen ihr alle eine rasche Genesung und sind uns sicher, dass sie unsere Mannschaft im kommenden Winter wieder verstärken wird."

In Lake Louise stehen von Freitag bis Sonntag zwei Abfahrten und ein Super-G der Damen auf dem Programm. Für den DSV geht Kira Weidle an den Start. Ob Emma Aicher die Rennen bestreiten wird, soll nach den Trainingseinheiten entschieden werden.