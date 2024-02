Saison-Aus: Jäkel erleidet Kreuzbandriss

Frederik Jäkel wird für den Rest der Saison ausfallen. Der Verteidiger in Diensten der SV Elversberg hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

18 Einsätze hat Frederik Jäkel in der laufenden Saison für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga bestritten. Ein weiterer wird vorerst nicht dazukommen. Der 22-jährige Verteidiger hat sich beim Spiel in Düsseldorf (1:1) einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der Spielzeit aus, wie die Saarländer am Mittwoch mitteilten.

Jäkel war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von RB Leipzig zum Aufsteiger gekommen. Dort avancierte der 1,94 Meter große Sachse sofort zum Leitungsträger. Lediglich den 2:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern hatte er aufgrund einer Rotsperre verpasst. 14-mal stand er in der Startelf.

Die Innenverteidigung bleibt damit eine Baustelle

Für SVE-Coach Horst Steffen bleibt die Innenverteidigung damit eine Dauerbaustelle. Durch Winter-Neuzugang Florian Le Joncour sollte eigentlich personell für Entlastung gesorgt werden. Doch in Düsseldorf musste nicht nur Jäkel vom Feld. Auch sein Nebenmann Carlo Sickinger war gegen Düsseldorf schon früh ausgewechselt worden (Oberschenkelprobleme).

"Die Diagnose ist eine harte Nachricht für Freddy. Wir werden ihn bestmöglich unterstützen", wird SVE-Sportvorstand Ole Book auf der Klub-Website zitiert. "Sein Ausfall ist ein herber Verlust für die Mannschaft. Gleichzeitig habe ich großes Vertrauen, dass wir diesen im Kollektiv auffangen werden."

pau