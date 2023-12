Saison-Aus für Metzingens Torhüterin Lea Schüpbach

Hiobsbotschaft für die TuS Metzingen: Lea Schüpbach (28) zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu und fällt bis Saisonende aus. Die Schweizer Nationaltorhüterin verpasst damit auch das Final4 um den DHB-Pokal (9./10. März 2024), für das sich Metzingen qualifiziert hat.

"Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt", teilte der Erstligist auf Facebook mit. "Die Untersuchungen ergaben leider einen Kreuzbandriss, der nächste Woche operiert werden muss."

Die Nummer Eins der Schweizerinnen verpasst neben der restlichen Bundesligasaison auch drei Länderspiele in der kommenden Woche in Rumänien. Der Schweizerische Handball-Verband (SHV) teilte mit, man hoffe, "dass die Torhüterin bei der Heim-EM 2024 in Basel, welche in gut 12 Monaten beginnt, wieder dabei sein kann."