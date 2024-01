Saison-Aus für Hornby - Lilien suchen Verstärkung

Vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres plagen Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 Personalsorgen. Neue Spieler sollen her - vor allem für die Offensive. Doch die Suche ist nicht einfach.

Läuft in dieser Spielzeit nicht mehr für Darmstadt auf: Fraser Hornby. IMAGO/Eibner

Seit dem überraschenden Abgang von Sportchef Carsten Wehlmann ist Cheftrainer Torsten Lieberknecht Mitglied einer Taskforce unter Präsidiumsmitglied Tom Eilers, die sich um die benötigten Verstärkungen in der Winterpause kümmern soll.

"Es tut sich ein bisschen etwas im Hintergrund, aber es ist auch nicht ganz so einfach", sagte Lieberknecht am Freitag. Wintertransfers seien eben immer kompliziert. "Aber wir werden es schon auf die Reihe bekommen, den einen oder anderen Spieler hier an Land zu ziehen."

Verstärkungen für die Offensive gesucht

Konkret angesprochen auf den offensiven Mittelfeldspieler Julian Justvan erklärte er: "Das ist ein guter Spieler. Definitiv. Er hat mir schon in Paderborn gut gefallen." Aber der 25-Jährige sei Bestandteil der TSG 1899 Hoffenheim, die ihn vor der Saison in dem Wissen geholt habe, dass er sich dort entwickeln werde.

Neuzugänge werden beim SV Darmstadt 98 dringend benötigt - auch angesichts der jüngsten Hiobsbotschaften. Angreifer Fraser Hornby wird in dieser Saison kein Thema mehr sein, wie Lieberknecht einräumte. "Dafür ist die Verletzung zu schwer. Er ist komplett raus." Der Schotte war vor Weihnachten nach einem Knochenödem am Sprunggelenk operiert worden.

Auch Manu droht Operation

Ebenfalls mit Sprunggelenkproblemen plagt sich Braydon Manu herum. Bei dem Flügelspieler, der bislang erst auf zwei Liga-Einsätze zu Saisonbeginn kam, sei es "ein Tappen im Dunklen". Eine Untersuchung in Hamburg habe keine erhellenden Erkenntnisse gebracht. Derzeit befinde sich der quirlige Flügelspieler in der Reha in Schweinfurt. Sollte danach keine Besserung eintreten, droht ihm ebenfalls eine Operation, wie Lieberknecht klarstellte.

Mit Blick auf das erste Pflichtspiel des Jahres am Samstag gegen Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss Lieberknecht zudem auf Fabian Nürnberger, Mathias Honsak, Aaron Seydel und Marvin Mehlem verzichten. Alle anderen Spieler seien zumindest eine Option für den Kader. Dazu zählte der Coach auch explizit Abwehrspieler Christoph Zimmermann, der aus einer längeren Verletzung kam und in der Vorbereitung dann krankheitsbedingt zurückgeworfen wurde.

Vorerst keine weiteren Abgänge

Vor diesem Hintergrund schloss Lieberknecht weitere Abgänge aus, nachdem in der Winterpause bereits Filip Stojilkovic und Frank Ronstadt die Lilien Richtung 1. FC Kaiserslautern verlassen hatten. Bereits im Wintertrainingslager in Spanien habe man den Kader mit vier A-Junioren auffüllen müssen. "Solange kein Neuzugang da ist, gebe ich keinen mehr ab", stellte der Lilien-Coach klar.