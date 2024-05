Saison-Aus für Füchse-Kapitän Paul Drux

Paul Drux wird in dieser Saison nicht mehr für die Füchse Berlin auf der Platte stehen können. Der Kapitän des Handball-Bundesligisten zog eine geplante Knie-Operation vor.

Füchse-Kapitän Paul Drux unterzog sich am heutigen Mittwoch (29. Mai) einer geplanten Operation am Knie, teilte sein Verein mit. Der Rückraumspieler habe den eigentlich für die kommende Woche geplanten Eingriff vorgezogen, "um die bevorstehende Saisonpause voll für die Regeneration nutzen zu können", so die Füchse.

Damit müssen die Berliner in den beiden letzten Bundesliga-Spielen der Saison, gegen den Bergischen HC (30. Mai) und beim ThSV Eisenach (2. Juni), auf ihren Kapitän verzichten. Für den Hauptstadt-Klub geht es sportlich um nichts mehr: Die Vize-Meisterschaft und damit die Champions-League-Teilnahme hat das Team von Trainer Jaron Siewert sicher. Es besteht nur noch auf dem Papier eine minimale Rest-Chance auf den Meistertitel.

Operiert wurde Drux von Dr. med. Wolf Petersen im Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin. Bei dem kleinen Eingriff handele es sich um "Nachwirkungen einer Meniskusverletzung", heißt es in der Vereinsmitteilung. Der 29-Jährige hatte sich schon mehrfach schwerer (am Meniskus) verletzt.

Paul Drux, der bislang 127 Länderspiele absolviert hat und 2016 mit dem DHB-Team Olympia-Bronze holte, fehlt im erweiterten Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft für Paris 2024.