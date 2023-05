Saison-Aus für Danny Blum? - Bruder Shawn verlässt den Club

Der 1. FC Nürnberg hat am Mittwoch Neuigkeiten zu Danny Blum (32) und dessen Bruder Shawn (20) bekanntgegeben. Aus Sicht des Club sind es nicht gerade positive Meldungen.

Der 1. FC Nürnberg kann im Kampf um den Klassenerhalt "vorerst" nicht auf Danny Blum setzen. Der 32-jährige Offensiv-Routinier "hat sich am Dienstag im Training verletzt und fällt mit einem Verdacht auf einen Muskelfaserriss aus", vermeldet der Club am Mittwoch auf seiner Website.

Danny Blum brachte es nur auf zwei Kurzeinsätze

Blum, der erst im Winter zum FCN zurückgekehrt war, bringt es seit Anbeginn seines zweiten Anlaufs in Franken bislang auf gerade einmal zwei Kurzeinsätze (keine Torbeteiligung). Nun hat sich der Flügelspieler, der immer wieder Wadenprobleme hatte, am rechten Oberschenkel wehgetan - sollte wirklich ein Muskelfaserriss vorliegen, wird der gebürtige Pfälzer in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen.

Ob Blums auslaufender Vertrag verlängert wird, steht in den Sternen. Sein mit 20 Jahren deutlich jüngerer Bruder Shawn Blum wird im Sommer zu Heimatklub 1. FC Kaiserslautern wechseln, das hingegen ist sicher. Der Stürmer schließt sich der U 21 der Roten Teufel an, trotz Profivertrag bei den Nürnbergern kam er in der einzigen Saison beim FCN nur auf 13 Einsätze in der Regionalliga-Mannschaft, der U 23 (null Tore).

Stand jetzt könnte der Club also kommende Saison ohne einen Blum im Kader antreten.

Hübner und Möller Daehli zurück im Training

Doch es gibt auch positive Neuigkeiten vom abstiegsbedrohten FCN, der am Sonntag im wichtigen direkten Duell ebenfalls unten in der Tabelle stehende Rostocker empfängt (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker): Florian Hübner (nach Muskelfaserriss in den Adduktoren) und Mats Möller Daehli (nach Erkrankung) waren am Mittwoch zurück auf dem Trainingsplatz.

Hübner trainierte "teilintegrativ" mit dem Team, beim Norweger Möller Daehli reichte es bereits für eine Laufeinheit.