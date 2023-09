Sainz: Intelligent wie Lauda und schlau wie Prost

Carlos Sainz hat das Nachtrennen in Singapur gewonnen. Für den spanischen Ferrari-Piloten ist es der zweite Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. In dieser Saison ist es der erste Erfolg, den nicht das Team von Red Bull einfährt. Dazu schreibt die internationale Presse ...

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Ferrari, endlich! Sainz feiert ein Meisterwerk und beweist sich als genialer Stratege. Er ist intelligent wie Niki Lauda und schlau wie Alain Prost. Bis gestern war Sainz ein solider und zuverlässiger Pilot, seit Singapur ist er ein Champion."



Corriere dello Sport: "Sainz ist der Trumpf in den Händen der Scuderia, die plötzlich wieder wettbewerbsfähig ist."



Tuttosport: "Matador und schlauer Fuchs: Sainz entpuppt sich als Taktik-Genie."



La Repubblica: "Carlos Magno: Sainz bringt Ferrari den Erfolg zurück. Die Schönheit dieses Sieges heilt die Wunden eines ganzen Jahres. In Singapur feiert nicht nur Ferrari, sondern die ganze Formel 1, die die Dominanz Verstappens satt hat."

SPANIEN

AS: "Carlos Sainz gewinnt wie ein Boss, er verteidigt sich mit einer Leistung für die Geschichtsbücher. Der Spanier lässt Ferrari wieder auferstehen. Am Ende des Rennens stehen für ihn zwanzig Minuten voller Qual, voller Druck, mit kühlem Kopf zeigt er alle seine Talente."



Marca: "Ferrari feiert die großartige Leistung des neuen Carlos Sainz. Der Spanier zeigt Meisterklasse, keine Fehler, keine Zweifel."

NIEDERLANDE

AD.nl: "Das Fehlen Max Verstappens an der Spitze verursacht einen intensiven Kampf voller Emotionen. Kein elfter Sieg nacheinander, aber nach einem schwierigen Wochenende in Singapur gibt es beim Weltmeister keinen Raum für Zweifel. Durch seine Abwesenheit entstand vorne ein seltsam spektakuläres Rennen."



De Volkskrant: "Auf dem 'Eis' von Singapur ist Max Verstappen eben mal nicht der Sieger, sondern die schwer schuftende Nummer fünf."

ENGLAND

Daily Mirror: "Ein spannender, packender Grand Prix in Singapur endet mit einer Schlägerei um den Sieg."



The Guardian: "Die Formel 1 denkt manchmal darüber nach, was für eine Show sie ohne die Red-Bull-Dominanz wäre, und Singapur erlaubte einen Blick in diese mit Spannung erwartete Zukunft. Ein Spektakel, das selbst die größten Wunschvorstellungen des Sports übertraf. Von sediert zu sensationell."



Daily Mail: "Chancen auf einen Rennsieg für alle, die nicht im Red Bull sitzen, sind so selten wie der Blue Moon, Carlos Sainz ergriff sie mit einer höchst intelligenten Vorstellung. Red Bulls mysteriöser Formverlust, so kurz er auch sein mag, zeigte, wie lebendig diese Saison ohne ihre erdrückende Perfektion hätte sein können."

FRANKREICH

L'Équipe: "Es ist schwer, etwas an der Leistung von Carlos Sainz auszusetzen. Er war in Singapur perfekt und baute Stein um Stein an einem Wochenende auf, das mit seinem zweiten Sieg in der Formel 1 endete."

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: "Verstappen-Serie reißt - Sainz gewinnt Reifenpoker von Singapur - und siegt".



Kleine Zeitung: "Carlos Sainz hat die Schwäche von Red Bull Racing in Singapur zu seinem zweiten Formel-1-Sieg genutzt und die Rekordserie von Max Verstappen beendet. Der Ferrari-Pilot aus Spanien entschied am Sonntag ein im Finish extrem spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen vor Lando Norris im McLaren und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton für sich."

SCHWEIZ

Blick: "Das ist Balsam auf die Seele von Ferrari. Carlos Sainz (29) setzt der Erfolgs-Dürre des Traditionsteams ein Ende. Nach 25 Rennen ohne Ferrari-Sieg triumphiert der Spanier in Singapur bei rund 30 Grad zum zweiten Mal in seiner Karriere (nach Silverstone 2022). Über 14 Monate musste Ferrari auf einen Sieg warten. Für den letzten sorgte Charles Leclerc im Juli 2022 in Österreich, damals eine Woche nach dem ersten Sainz-Sieg."



Neue Zürcher Zeitung: "Die Rekordserie von Max Verstappen reißt nach zehn Siegen - ist es mehr als ein Ausrutscher? Wie lange der Farbwechsel an der Spitze der Formel 1 anhalten wird, ist fraglich. Vielleicht nur für dieses eine Rennen. Aber immerhin."