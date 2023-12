Saints bangen um Carr - Referee muss ins Krankenhaus

Etliche Verletzungen haben den NFL-Sonntag geprägt. Betroffen war auch ein Schiedsrichter.

Die New Orleans Saints (5-7) bangen nach dem 28:33 gegen die Detroit Lions von Amon-Ra St. Brown nicht nur um den Sieg in der NFC South, sondern auch um ihren Quarterback. Derek Carr (32) musste wegen Schulter- und Rückenverletzungen im vierten Viertel der Partie vom Feld. Die Saints gaben später bekannt, dass der Spielmacher zudem im Concussion Protocol der Liga stehe. Carr war hart von Detroits Bruce Irvin attackiert worden. Für ihn ist es das dritte Mal in dieser Saison, dass er ein Spiel verletzt vorzeitig beenden musste. Jameis Winston übernahm in der Schaltzentrale der Saints.

Kamara stößt mit Piazza zusammen

Die Partie in New Orleans wurde übrigens auch durch einen Unfall am Spielfeldrand überschattet. Im zweiten Viertel wurde Schiedsrichter Nick Piazza am Knie verletzt, nachdem Running Back Alvin Kamara von den Saints an der Außenlinie im Vollsprint nach einer Berührung durch einen Gegenspieler zu Fall gekommen war und mit dem Unparteiischen zusammenprallte. Piazza sprang dabei laut Saints-Angaben die Kniescheibe heraus.

Der Referee - Mitglied der Chain Crew - schrie vor Schmerz auf. Er wurde auf einer Trage aus dem Stadion abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht. Er sei in einem stabilen Zustand und werde weiter untersucht, hieß es.

Pickett fällt vorerst aus - Dells Saison endet jäh

Auch die Pittsburgh Steelers (7-5, Zweiter der AFC North) müssen womöglich eine Zeitlang auf ihren QB verzichten. Kenny Pickett soll nach Medienberichten zumindest das kommende Spiel am Donnerstag gegen die New England Patriots verpassen, nachdem er beim Duell mit den Arizona Cardinals eine Knöchelverletzung erlitt. Mitchell Trubisky sprang in die Bresche, die Steelers unterlagen mit 10:24.

Einen Rückschlag erlitten zudem die Houstons Texans (7-5, Zweiter AFC South). Beim 22:17-Erfolg über die formstarken Denver Broncos zog sich Wide Receiver Tank Dell im ersten Viertel beim Setzen eines Blocks vor dem Touchdown von Running Back Dameon Pierce zum 9:0 einen Wadenbeinbruch zu. Der 24-jährige Rookie überzeugte in der bisherigen Saison, die nun für ihn jäh endet, mit 47 Catches für 709 Yards und sieben Touchdowns - zuletzt sorgte er in vier Spielen in Serie für Punkte.

