Saint-Gilloise schlägt Union mit den Berliner Tugenden

Union Berlin musste gegen Saint-Gilloise erfahren, wie schwer ein defensiv eingestellter Gegner zu bespielen ist. Die Belgier schlugen die Köpenicker mit ihren eigenen Mitteln.

Nach dem guten Saisonstart war die Vorfreude auf das erste Europapokalspiel im Stadion An der Alten Försterei bei Union Berlin groß - zu Gast der Tabellenfünfte der belgischen Jupiler Pro League: Royale Union Saint-Gilloise. Die Eisernen gingen also als Favorit in die Partie und taten sich mit dieser Rolle sichtlich schwer.

Denn trotz der höheren Spielanteile, vor allem in Halbzeit zwei setzte sich Union in der gegnerischen Hälfte fest, musste USG-Schlussmann Anthony Moris nicht einmal ernsthaft eingreifen. "In der Summe war es von fast allem zu wenig heute. Wir haben nicht unsere bekannte Intensität auf den Platz gebracht", wird Rani Khedira nach der 0:1-Niederlage auf der Vereinswebsite zitiert.

Der Gegner hat uns letztlich mit unseren Waffen geschlagen. Christopher Trimmel

Etwas mehr Intensität zeigten dagegen die Belgier, die geschlossen verteidigten und im eigenen Sechzehner die Lufthoheit besaßen, sodass sie die zahlreichen Berliner Hereingaben ohne Probleme klärten. Mit dem Auftritt bestätigte Saint-Gilloise die Aussage von Unions Coach Urs Fischer, der bereits im Vorfeld Parallelen zwischen den Spielphilosophien erkannte. "Der Gegner hat es uns sehr schwer gemacht und uns letztlich mit unseren Waffen geschlagen", stellte auch Kapitän Christopher Trimmel fest.

Neben dem ideenlosen Offensivspiel sei auch die Konterabsicherung nicht gut gewesen. Einen der wenigen Gegenstöße nutzte das Team aus Brüssel dann auch eiskalt zum entscheidenden Treffer. "Das Gegentor darf, so wie es gefallen ist, nicht passieren. Das müssen wir schlauer verhindern", so Khedira.

Union verschläft die ersten 45 Minuten

Der Trainer machte vor allem den ersten Durchgang für die Niederlage verantwortlich. "Wenn man die ersten 45 Minuten so verschläft, kann es leicht passieren, dass man das Spiel verliert." Da der Matchplan nicht immer aufgegangenen sei, müsse die Partie nun "intensiv" ausgewertet und die richtigen Schlüsse gezogen werden. Damit spielt der Schweizer wahrscheinlich auch auf die fehlenden spielerischen Lösungen gegen defensiv ausgerichtete Gegner an. Lange Zeit zum Aufarbeiten bleibt allerdings nicht - bereits am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es zum Duell mit dem 1. FC Köln. Positiv aus der Sicht der Köpenicker: Die Rheinländer agieren lieber als zu reagieren, was den Berlinern bekanntlich entgegenkommt.